Repercusiones en la oposición tras discurso de Orsi: "Relato partidario, típico de comité y Fernando Pereira"

El presidente Yamandú Orsi se presentó este lunes ante la Asamblea General para realizar un balance y dar anuncios tras cumplir su primer año de gobierno.

Dirigentes de la oposición y del oficialismo reaccionaron de inmediato tras el discurso del presidente.

A continuación, un resumen con las repercusiones entre dirigentes de los bloques: el Frente Amplio y la Coalición Republicana.

"Relato partidario, típico de comité"

Uno de los primeros en salir al cruce del discurso de Orsi fue el senador nacionalista Sebastián Da Silva que dijo que se trató de "un relato partidario". "Es la izquierda buscando reivindicarse a sí misma, es un discurso típico de comité y típico de Fernando Pereira", agregó.

"Muchas veces esas cabecitas lo que necesitan es una bajada de línea, que es lo que terminó haciendo el presidente Orsi con un diseño casi de maqueta con cosas que no han pasado. En algunos casos mintiendo, como en el caso del déficit fiscal que no podemos dejar pasar por alto", subrayó.

El presidente Yamandú Orsi durante su discurso ante la Asamblea General, en el Palacio Legislativo. Foto: Estefanía Leal.

Da Silva reclamó: "No hablaron de seguridad y delitos, no le hablaron a la gente de campo, no hablaron de los cierres de empresas. Típico discurso de Fernando Pereira, típico discurso frentista para mirarse el ombligo".

"Lo de Colonización es una vergüenza, no hay ni una sola niña ni una mujer en los campos que Colonización ha comprado", añadió.

Consultado sobre el anuncio de la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, respondió: "Hasta ahora no hay ni una maqueta".

Por su parte el senador colorado, Robert Silva, indicó que "lo importante son las situaciones que afectan a la vida de la gente" y le pidió a Orsi "que se interiorice en los temas de la educación".

"Hubo un claro retroceso y vamos a seguir trabajando por la educación", agregó.

"Esto fue como 'Alicia en el país de las Maravillas' y me preocupa. El gran ausente hoy en el discurso fue la gente porque se planteó un país que no condice con la realidad", puntualizó.

Robert Silva, senador del Partido Colorado. Foto: Estefanía Leal

Pablo Mieres, líder del Partido Independiente y exministro de Trabajo, mostró su disconformidad ante el anuncio de la creación del Ministerio de Justicia.

"Preocupa el Ministerio de Justicia porque más allá de que en términos teóricos uno pueda decir que es una buena cosa, sabemos que esto tiene nombre y apellido y nos preocupa profundamente el nombre y apellido. Estoy hablando de Jorge Díaz", remarcó.

Asimismo indicó que la "revolución de las cosas simples", el slogan que el FA utilizó en la campaña 2024, "sigue pendiente".

Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, tras el discurso de Yamandú Orsi ante la Asamblea General. Foto: Estefanía Leal.

Apoyos en el oficialismo

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, respaldó el discurso de Orsi: "Quedó corroborado que simplemente en el primer año se priorizaron los salarios más bajos. El salario creció 2,3%, lo mismo que creció en todo el período anterior".

"Hoy los uruguayos nos podemos mirar a la cara y decir: supimos cumplir", sumó.

Pereira afirmó que los anuncios "fueron realmente muy potentes para la vida de los ciudadanos". "Lo que hay que hacer es mejorarles la calidad de vida y este gobierno lo está haciendo", destacó.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, tras el discurso del presidente Yamandú Orsi. Foto: Estefanía Leal.

Sobre las críticas al Ministerio de Justicia, dijo que "en la campaña prometían un ministerio y ahora no lo sostienen". "No sé cómo lo van a justificar", manifestó.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani, en tanto, valoró: "Fueron anuncios importantes que dan cuenta de los principales desafíos que tiene Uruguay en el futuro y la necesidad de crecer. Los números son elocuentes, hay un déficit muy importante, el más alto en los últimos 35 años. Lo que está haciendo este gobierno es apostar a crecer en materia de ingresos. En un año creció el salario real la misma cantidad que en el gobierno anterior"

Sobre el déficit fiscal, expresó: "Decir que el presidente miente es algo muy grande, hay que elevar el nivel del debate".

El senador frentista Daniel Caggiani tras el discurso del presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General. Foto: Estefanía Leal.

José Carlos Mahía, ministro de Educación, comentó que el mensaje de Orsi "sintoniza con eso de que tenemos que tener humildad a la hora de asumir las políticas públicas". "Porque no empiezan las cosas con un gobierno y mueren con él. Acá hay cosas que queremos cambiar y estamos cambiando pero también somos parte de un proyecto que es el país en su conjunto", justificó.

"Se ratificaron los compromisos que en la campaña electoral hicimos, por eso la tranquilidad del rumbo. Que la gente tenga bien claro que sabemos hacia dónde vamos", añadió.

José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura, en el Palacio Legislativo. Foto: Estefanía Leal.

El discurso de Yamandú Orsi: balance y anuncios

A continuación, un resumen con los principales temas:

Valoración general del mundo

Orsi dijo que se está ante un "cambio de época" con un mundo que "atraviesa una transformación estructural". Allí se refirió a una "fragmentación creciente": "guerras sin resolución, sin explicación ni lógica, conflictos que reconfiguran alianzas y una disputa estratégica por energía, minerales y tecnología".

Herencia

En otro pasaje, Orsi hizo duras críticas a la administración del expresidente Luis Lacalle Pou. Indicó que el gobierno recibió un déficit fiscal superior al 4% del PIB, "el más alto en décadas" (en 2019 el Frente Amplio cerró su segundo mandato con un déficit del 4,2%). Además terminó criticando los "contratos que exigían revisión técnica y jurídica como las patrulleras oceánicas y el proyecto Neptuno".

Gestión y anuncios

En economía resaltó la implementación del Impuesto Mínimo Global, que proyectó dejará unos US$ 360 millones de recaudación inicial para 2027, y que las exportaciones de bienes alcanzaron "el mayor registro histórico de la última década" superando los US$ 13.400 millones.

Afirmó que el salario real creció 2,3%, se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo con 19.000 empleos femeninos y la inflación fue 3,5%, "la más baja en 25 años".

Por otra parte, también valoró que se envíen US$ 800 millones anuales a las intendencias junto a un fondo adicional de US$ 80 millones, siendo "la mayor transferencia de recursos de la historia reciente".

El presidente Yamandú Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse ante la Asamblea General. Foto: Estefanía Leal.

Salud

El presidente apuntó al abastecimiento de un centenar de medicamentos que se atendió y a que se redujo un 15% las listas de espera en especialidades críticas y un 6,5% la lista quirúrgica.

Luego, anunció que se realizarán una serie de obras que fortalecerán la implementación de la Ley de Salud Mental. Y resaltó que este año iniciarán las obras del Hospital de la Costa en Atlántida con una inversión de US$ 40 millones.

También hizo referencia a la infancia y reivindicó que unos 170 mil niños y niñas accedieron al bono Vuelta a Clase para que "el inicio del año lectivo no dependa del bolsillo de las familias".

Vivienda

Orsi manifestó que se desarrollarán 69.334 soluciones habitacionales. También indicó que existen 667 asentamientos en el país, una "cifra que interpela", y por la que se duplicará el financiamiento destinado a la integración sociohabitacional en el quinquenio.

Yamandú Orsi habla ante la Asamblea General en su primer año de gobierno. Lunes 2 de marzo 2026 Foto: Estefanía Leal.

Jubilaciones

Orsi sostuvo que en las próximas semanas culminará el llamado Diálogo Social y añadió: "Jubilación a los 60 para los más vulnerables, piso de protección ampliado y mejoras en el pilar de ahorro individual".

Ministerio de Justicia y seguridad

Respecto a la seguridad, Orsi destacó que recibió "un país asediado por el crimen organizado, con niveles elevados de violencia y un sistema penitenciario desbordado". Anunció que se incorporaron más de 1.700 funcionarios policiales, de los cuales 1.200 son cobertura de vacantes y otros 500 para el INR. Asimismo hizo mención explícita al compromiso de campaña que asumió de llegar a 2.000 nuevos efectivos en el primer año. Dijo que "la meta es clara: llegar cuanto antes".

También remarcó que ya se incorporaron 20.000 cámaras de videovigilancia.

Por otra parte, confirmó que este año se construirán dos cárceles de máxima seguridad. Así como que en los próximos días enviará al Parlamento un proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Explicó que habrá una "reforma profunda" del Código del Proceso Penal donde se "consolida la figura del juez de garantía, actualiza el estatuto de las víctimas y moderniza el régimen de medidas cautelares e impugnaciones".

Transporte

Sobre la reforma del transporte, comentó: "Estoy convencido de que el transporte también es justicia social. Reducir tiempos de traslado es devolver tiempo de vida. Es llegar antes a casa, es compartir la cena, es ayudar con los deberes".

"Anunciamos la creación de dos ejes troncales de alta frecuencia: Camino Maldonado-Ciudad Vieja y Ciudad de la Costa-Ciudad Vieja. Las obras comenzarán en 2027 y proyectamos que el sistema esté operativo en 2029", agregó.

No hubo mención al túnel debajo de la avenida 18 de Julio ni de si se hará parcial, completo o directamente se descartará.