Durante el discurso de Yamandú Orsi de este lunes 2 de marzo de 2026 ante la Asamblea General, el presidente de la República mencionó el proyecto para abrir el nuevo Hospital de la Costa.

Este centro de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se inaugurará en Atlántida, balneario de la Costa de Oro.

"Como me comprometí, este año se inician las obras en el Hospital de la Costa en Atlántida", dijo Orsi en su discurso.

Cómo será el Hospital de la Costa en Atlántida

Como se había adelantado en noviembre de 2025, se informó que el nuevo Hospital de la Costa se encontrará en un predio cedido por la Intendencia de Canelones. Tiene 8.000 metros y es contiguo al Espacio Dínamo, al norte de la ruta Interbalnearia.

El documento de presentación del proyecto, al que accedió El País, indica que "el Hospital de la Costa será el nuevo eje de atención en la zona, fortaleciendo la red asistencial local, con un enfoque de complementación público-privado, y garantizando una atención integral".

Vista aérea de Atlántida. Foto: Ricardo Figueredo

El hospital contará con:



Atención domiciliaria

Cuidados paliativos}

Más de 30 especialidades médicas

Acceso a medicamentos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Imagenología de diversos tipos

Endoscopías

Laboratorio de análisis clínicos

Electroencefalograma

Electrocardiograma, entre otros estudios

Servicio de internación de cuidados moderados con 60 camas.

La obra se enmarca en un proyecto del Ministerio de Salud Pública que se denomina Puente a puente e incluye, además, la refacción de 16 policlínicas de la zona, como el denominado "Hospitalito de la Costa", ubicado en Solymar.