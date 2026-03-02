Encuesta de Factum: 41% de uruguayos desaprueba gestión de Orsi en primer año como presidente; el 37% aprueba

La consultora Factum dio a conocer este lunes su última encuesta de opinión pública acerca de la opinión que tienen los uruguayos del presidente Yamandú Orsi en este primer año de gestión.

Según los datos presentados en VTV Noticias, el 41% desaprueba la gestión del mandatario, el 37% la aprueba, el 21% ni una cosa ni la otra y el restante 1% no sabe o prefirió no responder.

En comparación a la medición anterior, la desaprobación se mantiene y la aprobación pasa de 35% a 37%.

Exclusivamente dentro de los votantes del Frente Amplio, el 72% aprueba la gestión de Orsi, el 10% la desaprueba y el 18% ni aprueba ni desaprueba.

En el bloque opositor, entre los votantes de la Coalición Republicana, el 71% desaprueba la labor del presidente, el 22% ni aprueba ni desaprueba y solo el 7% la valora positivamente.

A esta misma altura de gobierno, en el período pasado, Luis Lacalle Pou contaba con el 55% de aprobación y 44% de desaprobación.

Foto: Leonardo Mainé

Ficha técnica:

La encuesta de Factum fue realizada entre el 8 y el 22 de febrero. Se tomaron 900 casos por telefonía celular. El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de ± 1,7% en el nivel de confianza de 1 sigma y de ± 3.3% en el de dos sigmas.