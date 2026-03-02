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El País Información Política

Encuesta de Factum: 41% de uruguayos desaprueba gestión de Orsi en primer año como presidente; el 37% aprueba

La consultora publicó los datos de aprobación de los uruguayos sobre el presidente Yamandú Orsi cumplido el primer año de gobierno.

El País
El País
02/03/2026, 18:16
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Yamandu Orsi
Yamandú Orsi, presidente de la República.
Estefania Leal/Archivo El Pais

La consultora Factum dio a conocer este lunes su última encuesta de opinión pública acerca de la opinión que tienen los uruguayos del presidente Yamandú Orsi en este primer año de gestión.

Según los datos presentados en VTV Noticias, el 41% desaprueba la gestión del mandatario, el 37% la aprueba, el 21% ni una cosa ni la otra y el restante 1% no sabe o prefirió no responder.

En comparación a la medición anterior, la desaprobación se mantiene y la aprobación pasa de 35% a 37%.

Exclusivamente dentro de los votantes del Frente Amplio, el 72% aprueba la gestión de Orsi, el 10% la desaprueba y el 18% ni aprueba ni desaprueba.

Encuesta de Opción: en su primer año, el 23% aprueba la gestión del gobierno de Orsi y el 38% la desaprueba

En el bloque opositor, entre los votantes de la Coalición Republicana, el 71% desaprueba la labor del presidente, el 22% ni aprueba ni desaprueba y solo el 7% la valora positivamente.

A esta misma altura de gobierno, en el período pasado, Luis Lacalle Pou contaba con el 55% de aprobación y 44% de desaprobación.

Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou.
Foto: Leonardo Mainé

Ficha técnica:

La encuesta de Factum fue realizada entre el 8 y el 22 de febrero. Se tomaron 900 casos por telefonía celular. El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de ± 1,7% en el nivel de confianza de 1 sigma y de ± 3.3% en el de dos sigmas.

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