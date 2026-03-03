"Marcó un rumbo": militantes y dirigentes del FA destacaron discurso de Orsi y visibilización de logros

Para Fernando Pereira, la instancia de este lunes en la Asamblea General —en la que el presidente de la República, Yamandú Orsi, rindió cuentas de su primer año de gestión— debía marcar “un quiebre” en la cuarta administración frenteamplista.

Es que ha sido, justamente, el conductor del Frente Amplio uno de los dirigentes que más ha advertido a la fuerza política y al gobierno en general sobre el creciente descontento de la militancia que votó a la coalición de izquierda, tendencia que se ha visto reflejada en las últimas encuestas (Opción y Factum) al mostrar una caída en la aprobación y una suba en la desaprobación.

En la Huella de Seregni, más de 100 militantes y dirigentes del Frente Amplio siguieron con atención el discurso del primer mandatario y coincidieron en que, en línea con lo previsto, “marcó un rumbo”, aunque aún persisten desafíos por delante.

Hubo, además de algunos aplausos esporádicos cuando se mencionaron a los médicos cubanos, el combate a la pobreza infantil o la mejora del pilar de ahorro individual, conformidad y satisfacción con lo manifestado por Orsi.

Se resumió, en líneas generales, que el presidente rindió cuentas de lo que a entender del gobierno se ha logrado durante el primer año, pero también sobre las perspectivas a futuro.

En este orden, algunos de los presentes destacaron que la instancia parlamentaria permitió a Orsi “pasar raya” y hacer visibles parte de los logros de la actual gestión. Entienden que se trató también de un buen mensaje para los sectores descontentos, que han reclamado una agenda más ambiciosa y de izquierda por parte del gobierno.

“El discurso mostró que cuando gana la izquierda cumple. Hoy nos podemos mirar a la cara entre los que somos frenteamplistas e incluso con los que no lo son para decir que supimos cumplir”, resumió Pereira la sensación de satisfacción de dirigentes y militantes que se acercaron a la Huella de Seregni para seguir el primer discurso presidencial del cuarto período frenteamplista.