Orsi se reunió con el director de la FAO: el plan para que Uruguay sea "líder global en seguridad alimentaria"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo este martes un encuentro con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu. La reunión, celebrada en el Aeropuerto de Carrasco, se centró "en consolidar el liderazgo internacional de Uruguay en materia de seguridad alimentaria", aprovechando la ventana de oportunidad que brindan las sucesivas presidencias que el país ejercerá este año en foros globales como el G77+China, la Celac y el Mercosur.

El canciller Mario Lubetkin calificó la visita del jerarca chino como "emblemática", destacando que "no es habitual la presencia en territorio uruguayo del máximo representante de un organismo que nuclea a 194 países".

Durante el intercambio, Orsi y Lubetkin reafirmaron que "Uruguay, a pesar de su escala poblacional, posee una infraestructura productiva capaz de generar alimentos de alta calidad para unos 40 millones de personas, posicionándose como un socio estratégico e indispensable para la Agenda 2030 de la ONU en su lucha por erradicar el hambre y la pobreza", según consignó Presidencia de la República.

Yamandú Orsi dando su discurso ante la Asamblea General tras su primer año de mandato, este lunes 2 de marzo de 2026. Foto: Estefanía Leal/El País.

Inversión en riego y adaptación al cambio climático

Un eje central de la conversación fue la gestión de los recursos hídricos frente a los desafíos del calentamiento global. Las autoridades analizaron la necesidad de profundizar las inversiones en sistemas de regado y en el manejo eficiente del agua para asegurar la resiliencia del sector agropecuario.

En este sentido, la FAO extendió una invitación formal al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para integrar un evento internacional especializado donde se abordarán soluciones técnicas para la mitigación del impacto climático en la producción.

Otro de los hitos destacados de la reunión fue la ratificación de la copresidencia de Uruguay, junto con Mongolia, para el “Año Internacional de los Pastizales y los Pastores” (IYRP) en 2026. Esta iniciativa busca poner en valor la relevancia del pastoreo sostenible como herramienta para garantizar la seguridad alimentaria, promoviendo al mismo tiempo la biodiversidad y el arraigo de la población en el medio rural.