Claudio Rojo destrozó a un periodista y apuntó contra el jurado de Carnaval: "Tendríamos que estar adentro"

La eliminación de Don Bochinche & Compañía de la Liguilla sigue generando repercusiones. Esta vez quien tomó la palabra fue Claudio Rojo, una de las figuras del conjunto en su esperado regreso al Concurso Oficial del Carnaval, y lo hizo sin filtro.

El histórico murguista dialogó con Richard Galeano y "Bichi" Amaro en Hacemos lo que podemos, el ciclo de Undertake Media, luego de conocerse los fallos que dejaron afuera al título que volvió al Teatro de Verano con un plantel potente, integrado por referentes como Ángel "Marquitos" Gómez (Figura de Oro 2023 con La Nueva Milonga), "Farol" Beracochea, Gabriel “Carucha” Ramos, entre otros.

La primera consulta apuntó a un tema que dio que hablar: el vestuario. Rojo explicó por qué el conjunto no llegó con la ropa de despedida y se refirió a la vestuarista Mariela Gotuzzo.

"Llegamos al Teatro de Verano con la ropa de la presentación, salimos con ella y repetimos la bajada con la misma ropa", explicó. "Nos avisó ahí mismo en el Teatro que no tenía la ropa preparada y salimos adelante igual con todas las ganas", añadió, en referencia a una ausencia sensible en un rubro clave para la puntuación del jurado, junto con maquillaje y escenografía.

"Hicimos una tremenda pasada pero en algún momento pensaba, qué lástima, hubiese sido mejor si teníamos la ropa de la despedida".

Consultado acerca de si considera que ese factor fue determinante para no clasificar, respondió que sí y recordó que en otra oportunidad, con Momolandia, habían desfilado con ropa deportiva. Cuando Galeano le preguntó si le parecía mal que el jurado hubiera puntuado bajo por ese motivo, fue tajante: "Pienso que está mal. Es una cosa injusta porque no es culpa nuestra, sino del equipo técnico".

"La misma vestuarista está como maquilladora en otra murga de otra forma diferente, en el equipo grande, y en la B estaban los aprendices", continuó.

Ante la insistencia de que la responsabilidad final era del conjunto por no tener el vestuario en tiempo y forma, respondió: "Tendría que ser así y los perjudicados somos nosotros". Sin embargo, redobló la apuesta respecto al fallo: "Tendríamos que estar adentro. Por la voz del pueblo nómás. Sin estar en la Liguilla tenemos la mejor retirada del Carnaval".

La retirada —compuesta por Eduardo Rigaud— se viralizó y emocionó a más de uno, entre ellos Marcelo Fernández, que lloró al aire en Pasión de Carnaval (Tenfield). "Con los años que tengo de Carnaval, escucho la retirada, la canto y todos los días me emociono, hasta el momento que entra Marquito y se me caen las lágrimas", agregó.

En otro tramo de la nota insistió en la injusticia del fallo: "No se nos puntuó con la misma vara. No fue así porque tuvimos un error. Llegamos al Teatro de Verano contentos, para romper todo y ahí mismo se nos avisa que no teníamos la vestimenta final y fue un balde de agua fría".

El cruce de Claudio Rojo con Gabriel Méndez

Rojo también apuntó contra un comunicador especializado en Carnaval, a quien acusó de opinar sin fundamentos. "porque el trabajo se lo estamos dando nosotros", lanzó.

En un primer momento evitó dar nombres, pero contó que le había escrito públicamente por Facebook sin obtener respuesta. "No era para pelear pero le dije de hacer un debate televisivo o radial pero no me contestó", relató.

Finalmente confirmó que se refería a Gabriel Méndez, integrante del equipo de Carnaval del Futuro (Radio Centenario). En ese contexto, cuestionó ciertos comentarios al aire: "Hay comentarios donde dicen, vayan buscando el segundo premio porque esta murga que pasó hoy, ya ganó. Al otro día cambian y dicen, esta murga le puede empatar o ganar a la que dije ayer. Lo dicen así tan abiertamente, como si supieran".

Sobre si esas opiniones pueden incidir en el resultado, respondió: "Puede incidir o no pero esos comentarios no los puede hacer. Un periodista de Carnaval, como se llama él, lo que tendría que hacer es comentar y hacer halagos para las personas que le están dando trabajo".

"Estando concursando no terminó nada y hacer un comentario a mitad del campeonato es al pedo", redondeó. Y cuando en el programa le señalaron que esos dichos podían interpretarse como tendenciosos, fue concreto: "Es eso".

Antes de cerrar, volvió sobre el fallo y, al ser consultado sobre qué murgas consideraba por debajo de Don Bochinche, mencionó sin pelos en la lengua: "Falta y Resto, Diablos Verdes y otras más".