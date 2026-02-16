Diego González confesó que le envió un audio ebrio a Lacalle Pou: qué decía el mensaje y qué contestó el político
El conductor de "La Aldea" reveló un particular intercambio con el dirigente nacionalista poco antes de que se convirtiera en presidente.
El conductor Diego González pasó por los micrófonos de Hacemos lo que Podemos (Undertake Media) y dejó una insólita anécdota sobre un intercambio el expresidente Luis Lacalle Pou. "Le mandé un audio todo mamado", confesó entre risas.
La revelación del animador de La Aldea (TV Ciudad) sorprendió al anfitrión Richard Galeano, que quiso saber más detalles sobre esta interacción con el referente nacionalista. Según explicó el invitado, el episodio tras las elecciones internas de 2019, momento en el que el dirigente se consolidaba como el candidato único del Partido Nacional.
El motivo de su mensaje, sin embargo, poco tuvo de protocolar. El conductor estaba molesto con otro precandidato, Carlos Iafigliola, y eso impulsó a mandarle el audio."Yo estaba muy enojado con Iafigliola, que está todo loco y le faltan todos los jugadores. Me molestaba que tuviera cierto protagonismo", explicó González.
Fue así que tomó el teléfono y se comunicó con el ganador de la interna nacionalista. "Le mandé 'Felicitaciones Luis por ganar la interna, pero ojo con Iafigliola'. Él me contestó 'jajaja'", relató. En aquella elección primaria, Lacalle Pou se impuso con el 54% de los votos, dejando atrás a figuras como Juan Sartori y Jorge Larrañaga, mientras que Iafigliola no alcanzó el punto porcentual. En noviembre de ese año, Lacalle Pou se consagraría como presidente electo.
Durante la entrevista, González también comentó que ha tenido interacciones con el actual presidente Yamandú Orsi, aunque nunca se vieron en persona. Además, repartió críticas hacia el ala más dura del Partido Nacional: y los legisladores Sebastián Da Silva y Graciela Bianchi, a quien tildó de "mala persona", fueron el blanco de sus cuestionamientos más punzantes.
Por otro lado, el comunicador reveló que su nombre estuvo sobre la mesa para saltar a la arena política de forma directa durante la última campaña electoral. Según contó, un “sector importante” del Frente Amplio le ofreció encabezar una lista a la Cámara de Diputados. "Si hubiera dicho que sí, hoy sería diputado", señaló. Si bien señaló que llegó a reunirse para escuchar los detalles del ofrecimiento, lo descartó de plano: "No considero que pueda aportar", concluyó.
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