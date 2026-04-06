"Presenté mi renuncia": conductor anunció en redes sociales el abrupto final de su programa
Luego de tres años al frente de su ciclo en una plataforma de streaming, un referente de los contenidos de farándula resolvió dar un paso al costado y compartió la decisión a través de un comunicado en Instagram.
El streaming local pierde, al menos por el momento, su principal programa de farándula. Es que el conductor Sebastián Oreiro anunció oficialmente su renuncia a Fipo TV, el canal que fue su plataforma durante los últimos tres años. La decisión implica un final de ciclo para el programa Sacate la careta, que deja de emitirse por esa pantalla.
A través de una historia de Instagram de letras blancas sobre fondo negro, el animador compartió un comunicado en el que anunció que presentó su "renuncia al canal de stream Fipo Tv". "Así que mi programa Sacate la careta no se emitirá más por esa pantalla", añadió. Por otra parte, el comunicador agradeció en el mismo texto a la dirección y autoridades de la empresa por el "crecimiento profesional y personal" que logró desde los inicios del proyecto.
Tras el anuncio formal, Oreiro profundizó en los motivos de su alejamiento. Consultado por Tv Show, el conductor se refirió al desgaste de su vínculo con el canal. "Con Fipo ya no estábamos en la misma sintonía desde hace unos meses y tomé esa decisión para que las cosas terminen bien y sin problemas", detalló.
Esta falta de alineación en los objetivos parece haber sido el detonante para que el conductor optara por dar un paso al costado antes de que la relación se tensara más. Pese al fin de la etapa en Fipo, el futuro de la marca Sacate la careta sigue latente: con un "Nos vemos pronto" con el que cerró el comunicado, Oreiro sembró la duda sobre dónde desembarcará con su estilo frontal y picante en el futuro.
Sacate la careta se convirtió en los últimos años en un espacio de referencia de farándula de la mano del polémico perfil de su conductor y de panelistas que aportaron sus opiniones sin filtro sobre el espectáculo rioplatense. La actriz Selva Pérez, la drag queen Naty Na y la modelo Tati Luna son algunas de las que pasaron por el filoso panel. La repercusión del ciclo fue tal que desde este año se emite una versión argentina a través de DGO.
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