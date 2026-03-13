La sorpresiva confesión de Carlos Barceló sobre el tachón al trofeo en Carnaval y el cruce con Valeria Ripoll

La polémica que se generó en el cierre del Carnaval 2026 cuando el Sociedad Anónima tachó el nombre de Carlos Viana del trofeo que recibió en la ronda de ganadores sigue dando que hablar. Ahora, su director, Carlos Barceló, explicó qué ocurrió aquella noche y aseguró que no sabe quién fue el responsable de marcar la placa con un tachón negro.

En diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal), Barceló contó que el conjunto se enteró apenas dos días antes de la entrega de que el premio llevaría el nombre de Viana, y cuestionó la decisión por la sanción que recibió el exdirector de Cultura de la Intendencia de Montevideo tras una investigación por acoso sexual y laboral.

“Le das un premio a alguien que hizo cosas muy interesantes arriba del escenario pero que tuvo conductas muy reprochables abajo”, señaló. También mencionó que durante años se escucharon comentarios sobre ese tipo de comportamientos y recordó que el tema había sido mencionado en el colectivo Varones Carnaval.

Durante la Ronda de Ganadores, cuando la directiva de Daecpu subió al escenario del Teatro de Verano para entregar el trofeo a los humoristas maragatos, el nombre de Viana apareció tachado con marcador negro. Barceló aseguró que no sabía quién había hecho ese gesto, pero dijo que le pareció “notable”.

“Al invisibilizar un nombre, se visibilizó una acción que no estaba buena y también el pedido de muchas personas que dicen ser víctimas de él, a las cuales yo les creo. Un juez dirá, pero ese clamor existe”, afirmó.

Para el director del conjunto, lo ocurrido también abre una discusión necesaria dentro del ambiente carnavalero. “Está bueno que se hable de estas cosas y que mejoremos como sociedad, para cuidarnos, estar atentos y reflexionar. También para proteger a nuestras infancias y compañeras”, agregó.

Consultado por la conductora Victoria Rodríguez sobre si el acoso es algo frecuente en el Carnaval, Barceló respondió que no más que en otros ámbitos. “Ahora menos, porque la gente se anima a denunciar”, señaló.

Tras la polémica, la directiva de Daecpu emitió un comunicado en el que asumió su responsabilidad por haber elegido el nombre de Viana para el trofeo sin conocer la denuncia existente y resolvió que los premios de la categoría humoristas de 2026 finalmente no lleven nombre.

La respuesta a Valeria Ripoll y el episodio con Cosse

En otro tramo de la entrevista, Barceló también respondió a declaraciones de Valeria Ripoll, quien había señalado en televisión que Sociedad Anónima es un conjunto “militante” y cuestionó un momento del espectáculo en el que los humoristas se arrodillaron en el escenario del Teatro de Verano durante la presencia de Carolina Cosse.

“Cuando Valeria Ripoll dijo que éramos un conjunto militante y una sarta de…”, comenzó Barceló, antes de ser interrumpido por Victoria Rodríguez para precisar dónde se habían hecho esas declaraciones. El director del conjunto respondió que habían sido en Esta boca es mía, el programa que ella conduce por Teledoce.

“El derecho a réplica lo vamos a tener”, lanzó, a lo que Rodríguez le respondió que no habría problema en darle ese espacio.

Barceló explicó que el momento al que hacía referencia Ripoll ocurrió justo después de una estrofa crítica hacia el gobierno actual. “Decíamos que ahora hay otro gobierno, pero seguimos escuchando que no hay plata para la gente mientras sí hay para generales, compras militares o cargos de confianza”, recordó.

Según relató, la escena terminaba con la frase: “Las mentiras ya no sirven, no las digas por favor. Ya se terminó el te creo y este tonto se avivó”. “Es una crítica contundente a la gestión actual. Y se lo dijimos a la presidenta en ejercicio en ese momento”, aseguró respecto a Cosse.

El propio Barceló reconoció que estaba nervioso cuando saludó a la dirigente desde el escenario. “Después vi la filmación y se nota. Le dije: ‘Te llevaste un palito, Carolina, pero para eso estamos en Carnaval, para decir lo que pensamos’”, contó.

Al terminar la actuación volvió a cruzarse con Cosse. “Le besé la mano y le agradecí por estar presente. Le dije que eso dignifica la fiesta”, recordó. La respuesta de la dirigente fue breve: “La rompieron, estuvo bárbaro”, contó Barceló.