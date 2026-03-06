El descargo de Denis Elías contra el jurado de Carnaval luego de los fallos: "Que algún día..."

Si bien el Carnaval finaliza con la extensa y ansiada Noche de Fallos donde se develan los puntajes del jurado en los distintos rubros y se conocen, finalmente, los ganadores en cada categoría (revistas, sociedad de negros y lubolos, humoristas, parodistas y murgas), el eco de la resolución suele dar material y tela para cortar durante varios días más. Los integrantes de los conjuntos hoy tienen las redes sociales para expresar su disconformidad o distancia con las decisiones del jurado, y Denis Elías, que se caracteriza por no callarse nada, hizo lo propio a horas de que se supieran los campeones.

Ya lo había hecho el año pasado, cuando sus Zíngaros quedaron afuera de la Liguilla y usó su cuenta de Instagram para despedirse de la fiesta máxima popular con un mensaje que sonaba a adiós definitivo, aunque en una posterior nota con El País, ya a mitad de año, aclaró que se trataba de cuestiones internas al conjunto y al armado del espectáculo, que el enojo no era con el jurado, que tampoco le parecía injusto el resultado, y que se malinterpretó su mensaje. “Puse ‘hasta siempre’, no ‘hasta nunca’”, aclaró.

El creador de los merengues más pegadizos que pone a bailar a todo el Teatro de Verano en cada saludo y retirada de Zíngaros volvió a pronunciarse en este Carnaval 2026 tras conocerse el veredicto final que dejó a Momosapiens como bicampeón en la categoría parodistas, con 1110 puntos, seguido de Caballeros con 1060, Zíngaros con 1047 y Los Muchachos con 950.

Arrancó el mensaje celebrando el Carnaval: es del “barrio a barrio, del tablado humilde, del más poderoso. El que te chocás con la gente y le arrancás sonrisas y abrazos (el más justo)”. También destacó que la “SANA competencia del Teatro de Verano es hermosa”, aunque luego lanzó una crítica, enfatizada con mayúsculas: “Que algún día el jurado se ponga de acuerdo con el puntaje (con las menciones)”.

Con esa frase, el cantante de plena pareció aludir a la cantidad de menciones que recibieron los conjuntos. Según el listado difundido tras los fallos, Zíngaros aparece en más rubros que Momosapiens, con diez y ocho respectivamente.

El conjunto que dirige Gastón Sosa suma menciones directas en Mejor Vestuario de Parodistas y Mejor Coreografía de Parodistas. Además, está nominado a Mejor Iluminación de Carnaval, Mejor Coro del Carnaval, Mejor Parodia por Alí, Mejor Bailarina (Nazarena Porto), Mejor Bailarín (Diego Ramírez), Mejor Interpretación Vocal Masculina (Damián Luzardo) y Mejor Interpretación Vocal Femenina (Carolina Favier y Estefani Rodríguez).

Momosapiens, en tanto, aparece en menos rubros, entre ellos Mejor Puesta en Escena de Parodistas, Mejor Letrista de Parodistas, las nominaciones a Mejor Puesta en Escena del Carnaval y Mejor Libreto del Carnaval, Mejor Parodia por Coda, Mejor Elenco y Mejor Actor (Maxi Azambuya y Federico Pereyra).

El referente de la plena cerró su mensaje con un saludo al conjunto campeón —“salud Momosapiens”— y un grito de aliento para su grupo: “Qué viva siempre Zíngaros”.