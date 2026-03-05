Raúl Castro se expresó sobre los fallos y confirmó el futuro de Falta y Resto para el Carnaval 2027

La vuelta de Falta y Resto al Concurso Oficial después de casi una década dejó algo más que nostalgia. Con el espectáculo Amor de murga, la murga de las cuatro estaciones terminó cuarta en el Carnaval 2026 —a apenas tres puntos del segundo puesto—, sumó varias menciones destacadas y coronó el regreso con un reconocimiento especial: Raúl Castro fue elegido Figura de Oro del Carnaval.

Horas después de la Noche de Fallos, el histórico director habló en Colados al camión (1130 AM) y confirmó que la murga seguirá en carrera y que no fue un regreso fugaz: tienen funciones previstas para el año y volverán a presentarse en el Carnaval 2027.

“Estamos muy felices porque se dio un reencuentro mágico con los compañeros, los amigos y también con los nuevos. Todo estuvo plagado de amor de murga”, resumió Castro sobre un año que marcó la vuelta del conjunto tras nueve años fuera del concurso. Y también el reencuentro con viejos amigos murgueros como Zurdo Bessio, el Mono Da Costa, Edú “Pitufo” Lombardo, Pinocho Routin y Alejandro Balbis.

Para el director, la Noche de los Fallos se vivió como un triunfo. “Para nosotros fue una noche de alegría. Más allá de la posición que ocupamos en el concurso, que fue de privilegio, a muy pocos puntos del segundo puesto y en el pelotón de arriba”, afirmó.

El murguista también se mostró sorprendido por el reconocimiento personal que recibió. “Esta distinción de nombrarme Figura de Oro es inmerecida. Creo que no era para tanto, pero se acepta, se recibe y se agradece con todo cariño”, dijo con humildad.

El regreso de la Falta tuvo además una enorme respuesta popular: el conjunto ya superó los 120 tablados y aún le quedan algunos por delante. “Es una cosa muy hermosa poder haber trabajado así y que los barrios nos hayan recibido tan bien”, celebró.

Un podio ajustado y elogios a los ganadores

El Carnaval 2026 terminó con Doña Bastarda como bicampeona con 2757 puntos, seguida por La Gran Muñeca (2646), La Nueva Milonga (2644) y Falta y Resto (2643). Muy cerca quedó Cayó la Cabra con 2641.

Castro no dudó en felicitar a sus colegas. Sobre Doña Bastarda, que atravesó el concurso golpeada por la muerte de Agustín Ríos, fue contundente: “Pasaron un Carnaval tan difícil y coronaron con un éxito tan grande. Fue un primer premio indiscutido”.

También destacó el trabajo de La Nueva Milonga y La Gran Muñeca, y calificó a Cayó la Cabra como una “revelación hermosa” o, mejor dicho "una confirmación de lo que la murga viene mostrando desde hace años".

Incluso contó que en la Noche de Fallos se cruzó con el plantel de Doña Bastarda en el Club Artigas y vivieron un momento muy emotivo. “Le di un beso a cada uno y agarré a Imanol Sibes para felicitarlo. Es una merecida consagración como uno de los grandes impulsores del género murga”, dijo sobre el artista que volvió a ser elegido Figura Máxima del Carnaval.

“Intercambiamos unas lágrimas entre el viejo murguero que está cerca del final —aunque esperemos salir un par de veces más— y el nuevo que viene arrasando y dando su impronta a una murga que es un orgullo para el género”, relató.

La mirada sobre el jurado

Falta y Resto en el Desfile inaugural de Carnaval 2026. Foto: Natalia Rovira / El País

Castro también expresó felicidad por el premio a mejor maquillaje de murga para Bruno Bukoviner, el platillero que este año asumió también esa tarea, así como otras tantas nominaciones colectivas. “La cátedra no nos daba en esta posición y sin embargo acá estamos, defendiendo los prestigios, en el lugar donde la Falta nunca debió abandonar: arriba, entre los mejores”, sostuvo.

Más allá de la satisfacción general, el director también se refirió a algunos aspectos del espectáculo que, según entiende, no fueron interpretados de la manera esperada por el jurado.

Uno de ellos fue el vestuario, que se mantuvo igual durante toda la actuación. “Eso fue adrede. Pensamos que con un solo vestuario interesante era suficiente porque el espíritu de la murga no es la ostentación, sino poder dar un buen espectáculo con la mayor austeridad de recursos”, explicó.

Sin embargo, dijo que el jurado entendió esa decisión como una carencia. “No fue valorado; lo tomaron como una falla”, señaló.

De todos modos, lejos de polemizar, lo tomó como parte del aprendizaje. “No tenemos nada que reprochar. Hacía ocho años que no salíamos y hay que acomodarse al nuevo Carnaval. El año que viene tendremos eso en cuenta”, aseguró, dejando claro que habrá Falta y Resto en 2027.

Lejos de tomarse un descanso, el conjunto ya tiene varios proyectos en agenda. El 28 de marzo se presentará en el Konex de Buenos Aires, y para setiembre prepara una gira por el sur argentino. Además, estudian la posibilidad de realizar una función semanal durante el año para que el público pueda seguir viendo a la murga fuera de la temporada de Carnaval.

“Todo hace pensar que vamos a seguir por el camino de mucho trabajo”, adelantó Castro, confirmando así que la Falta tiene la mirada puesta en el futuro.

Con la voz todavía cargada de emoción, cerró con una reflexión que resume su vínculo con la fiesta popular: “Hoy las gracias se quedan chicas para el Carnaval por todo lo que nos ha dado. De veterano, que vengan con esta mención… qué decir. Solo agradecer mucho y a Dios por habernos dado la oportunidad de vivirlo y seguir disfrutándolo”.