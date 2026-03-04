¿Cuándo es la Ronda de Ganadores del Carnaval 2026? Fechas, horarios de cada actuación y precios de entradas

Tras el final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026 y luego de completarse la Noche de Fallos, en las últimas horas se dio a conocer el cronograma de la Ronda de Ganadores que, como ocurre año tras año, lleva una vez más al Teatro de Verano a los dos mejores conjuntos de cada categoría.

Esta temporada, el fixture trae una novedad ya que la Ronda de Ganadores consistirá de tres etapas, y no serán consecutivas. Habrá actividad este viernes y sábado y la fiesta se completará el lunes, ya que el domingo se respetará la marcha del 8M por el Día de la Mujer.

Con este cambio, se realizarán dos jornadas con tres conjuntos cada una, mientras que la etapa del medio contará con cuatro presentaciones.

Fixture de la Ronda de Ganadores del Carnaval

Etapa 1: viernes 06 de marzo

20:00: La Compañía (1° Premio Revistas)

21:30: Cyranos (2° Premio Humoristas)

23:30: Momosapiens (1° Premio Parodistas)

Etapa 2: sábado 07 de marzo

20:00: Yambo Kenia (1° Premio Soc. de Negros y Lubolos)

21:30: Tabú (2° Premio Revistas)

23:30: Sociedad Anónima (1° Premio Humoristas)

00:30: La Gran Muñeca (2° Premio Murgas)

Etapa 3: lunes 09 de marzo

20:00: Valores (2° Premio Soc. de Negros y Lubolos)

21:30: Caballeros (2° Premio Parodistas)

23:30: Doña Bastarda (1° Premio Murgas)

Doña Bastarda en el Desfile inaugural de Carnaval 2026. Foto: Natalia Rovira / Archivo El País

Entradas para la Ronda de Ganadores

Las entradas para la Ronda de Ganadores se venderán a través de Abitab próximamente, y de haber remanente se podrá conseguir cada noche de actividad en la boletería del Teatro de Verano.

Las entradas de platea alta costarán $ 300, las de platea media, $ 500, y las de platea baja, $ 600. En tanto, los abonados de las tres ruedas tienen acceso a las tres noches.