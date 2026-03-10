La última polémica del Carnaval: por qué Sociedad Anónima tachó el nombre de su premio y cómo reaccionó Daecpu

El Carnaval 2026 está oficialmente llegando a su fin. Esta noche se lleva a cabo la última jornada de la Ronda de Ganadores, una actividad que fue reprogramada el viernes por las condiciones meteorológicas y que contará con revista La Compañía, humoristas Cyranos y parodistas Momosapiens. Y con estos tres conjuntos se bajará definitivamente el telón del Teatro de Verano, hasta el próximo verano.

Pero los días finales de la fiesta popular no estuvieron libres de polémica. En concreto, Sociedad Anónima protagonizó un incómodo momento cuando la directiva de Daecpu subió al escenario para entregarle el primer premio de la categoría a los humoristas maragatos que dirige Carlos Barceló.

Tras un breve discurso y luego de haber recibido un cheque por 240.000 pesos, Barceló tomó la palabra y se refirió al trofeo, que este año lleva el nombre de Carlos Viana, histórico carnavalero considerado un pionero por mezclar esta expresión popular con el teatro. Y sin abandonar el humor que lo caracteriza, recordó que en 2021, siendo funcionario de la Intendencia de Montevideo, Viana fue sancionado por "una conducta de acoso sexual laboral" contra una compañera de trabajo.

"Cuando nos enteramos que se iba a llamar 'Carlos Viana' fue una sorpresa para nosotros y pensamos que podía ser incluso más apropiado que se llamara, incluso en vez de Carlos Viana, Carlos y Ana, por Ana Perdomo, la otra directora del conjunto", dijo mientras su compañera pasaba al frente. "Pensamos que era más apropiado porque así incluía, casi en el Día de la Mujer (...) a una protagonista que forma parte de esta historia desde que nació", siguió a última hora del sábado 7 de marzo. Y finalmente lanzó: "En el Día de la Mujer, parecía más apropiado que incluyera a una mujer y no a alguien que está sancionado por acoso sexual y laboral".

Su declaración arrancó algunos aplausos, pero también generó cierta incomodidad entre los presentes en el Teatro de Verano. Finalmente, cuando Sociedad Anónima tomó el trofeo, se pudo ver que donde estaba el nombre de Carlos Viana, en la placa que va en la copa, había un tachón negro, que no estaba cuando la copa llegó a manos de Barceló.

"Nosotros estamos muy contentos, tremendamente contentos, y el trofeo está allá atrás porque lo hemos conquistado juntos", dijo Barceló antes de dar paso al festejo. Horas después, Daecpu se pronunciaría.

Carlos Barceló recibe el primer premio en la categoría de Humoristas en el Carnaval 2026. Foto: Captura de Tenfield

Minutos después, el trofeo de Sociedad Anónima con el nombre tachado. Foto: Captura de Tenfield

La reacción de Daecpu a la polémica con Carlos Viana

Este lunes, la comisión directiva de la gremial carnavalera se refirió a lo acontecido y asumió su responsabilidad asegurando que desconocía "la denuncia existente". "La comisión directiva de DAECPU comunica que dado lo sucedido el día 7 de marzo en la entrega del Primer premio de la categoría de Humoristas asume su responsabilidad en haber elegido antes de los fallos, el nombre de Carlos Viana para dicho trofeo, desconociendo hasta ese momento la denuncia existente y lamentando que la información que el socio Carlos Barceló dio a conocer en publico sobre el escenario del Teatro de Verano, no haya sido comunicada, con anterioridad a esta comisión directiva en ninguno de los varios diálogos mantenidos con él, donde solamente dejó en claro la necesidad de un pedido de disculpas por parte del Sr. Viana por antiguas diferencias personales", escribieron, llevando la lectura del caso hacia Barceló.

"Finalmente se resuelve que los trofeos de la categoría Humoristas del año 2026 no lleven nombre alguno", remataron los dirigentes.

La sanción de 30 días sin goce de sueldo a Viana por lo acontecido en 2021 tiene una resolución a la que se accede públicamente e informa que "se verificó la existencia de comportamientos de naturaleza sexual, intimidatorios y ofensivos por parte del funcionario hacia la denunciante, que le provocaron a esta rechazo, angustia y temor e indica que tales conductas se dieron en el marco de la relación laboral y afectaron directamente a la víctima, por lo que indudablemente se configura una situación de acoso sexual laboral".