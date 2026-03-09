La picante reacción de Valeria Ripoll a la consulta de si saldría con alguien del Parlamento: “Seguro que…”

La excompañera de fórmula del Álvaro Delgado por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, mostró su perfil frontal en una entrevista distendida en el programa Los mismos locos de El Espectador. En un clima relajado y con humor —muy en la línea del ciclo— habló de política, fútbol, militancia, relaciones personales y hasta de la posibilidad de encontrar el amor en el Parlamento.

La charla comenzó con temas más políticos. Ripoll contó que todos los años participa de la marcha del 8 de marzo, aunque no siempre se siente representada por las consignas que se impulsan. En particular cuestionó la última convocatoria del PIT-CNT y su proclama antiimperialista. “Como el PIT-CNT cada día convence menos, aprovecha a intentar quedarse con esa marcha que no convocan ellos”, opinó.

En otro momento se definió como hincha de Nacional y de Goes, y contó que disfruta especialmente ir a la cancha a ver básquetbol. “Voy sabiendo que nunca va a salir campeón mi cuadro”, dijo entre risas. Consultada sobre si alguna vez se vería integrando la directiva del club, respondió que no es algo que tenga en mente. “No ha sido algo donde haya estado metida, más que ser hincha y haber crecido enfrente. Más barrio que otra cosa”, explicó.

La mención al barrio derivó en el recuerdo del boliche montevideano Coyote. Ripoll confirmó que era habitué del lugar y reveló que allí comenzó su relación con el padre de su hija. “Es más, me puse de novia con el padre de mi hija en Coyote”, contó. Ambos trabajaban en una conocida cadena de comida rápida que organizaba allí sus fiestas anuales.

Fue entonces que se dio uno de los momentos más comentados de la entrevista, cuando el conductor Germán Silveira bromeó con que, si no estaba en pareja, quizás podría conocer a alguien en el Palacio Legislativo. La respuesta de la excandidata a vicepresidenta fue inmediata y tajante: “Ay no, en el Parlamento seguro que no”.

Valeria Ripoll en "Esta Boca es Mía". Foto: Ignacio Sánchez

Acto seguido, Yuri Jakimczuk, otro de los conductores, comentó que en el Partido Nacional había “gente fachera”, a diferencia del Frente Amplio. Ripoll respondió con cautela: “Todo depende de tu concepto de facha”. Cuando le mencionaron al expresidente Luis Lacalle Pou, no dudó: “Sí, sí”.

Pero enseguida dejó una reflexión que generó risas en el estudio: “Para ser atractivo no tenés que ser lindo. Podés ser lindo y ser un nabo”.

El comentario abrió la puerta a que Adrián Mozzone, otro de los conductores dijera que el empresario y exsenador Juan Sartori le daba “bobo”. Lejos de coincidir, Ripoll salió en su defensa. “Sartori es genial. Yo recorrí asentamientos con él y es el tipo más divertido”, aseguró. Incluso fue más allá: “De todos con los que hice recorridas, el tipo que conectaba más fácil con la gente, sobre todo con la más humilde, fue Sartori”.

En otro tramo de la entrevista confesó que le gustaría tener su propio programa de streaming. Ante la broma de que podían enviarle un mensaje a Iñaki Abadie, gerente de Grupo Magnolio, para ver si le conseguían un espacio, respondió entre risas: “Me cuesta un poquito hablar, pero me gusta”.

"Orsi no podía ser presidente", dijo Ripoll

La conversación viró hacia un tono más filoso cuando se abordó la relación entre el Carnaval y la política. Ripoll opinó que era inevitable la crítica al gobierno actual. “Era imposible no criticar a este gobierno si realmente eran frenteamplistas. Nobleza obliga. Hasta ellos están desconformes”, afirmó.

Ante la consulta de Mozzone de cómo habla el presidente, Ripoll fue dura y contundente: “Orsi no podía ser presidente. Solo en Uruguay un tipo como Orsi es presidente”, lanzó. Aun así aclaró que le tiene estima personal: “Es buen tipo. Fantástico, nos comemos un asado, nos matamos de la risa. Pero escuchalo hablar, dar una idea. Lee discursos que le escriben y lee mal. No nos puede representar ese hombre”.

También sostuvo que el rol de intendente permite “dibujar” más la gestión porque la exposición es menor que en la presidencia. “Si sos de Montevideo capaz estás más expuesto, pero el de Canelones, ¿cuántas veces lo escuchás hablar en cinco años?”, planteó. "Hay que saber de los temas y él pasa vergüenza", agregó.

Sobre los referentes políticos que la inspiran, mencionó al histórico dirigente blanco Wilson Ferreira Aldunate. “A mí me gusta el político sincero, no me gusta el personaje”, explicó. Y cerró con un elogio a Luis Lacalle Pou: “Hoy quien siento que tiene un liderazgo indiscutido es Lacalle Pou. Fue excelente presidente, que no implica que el gobierno haya sido excelente”.