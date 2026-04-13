​El video de la discordia: salen a la luz las imágenes del encuentro entre Vicuña y Alfano en Punta del Este

Una polémica que sacudió a la farándula porteña en la última semana suma un capítulo definitivo tras la filtración de material audiovisual. Todo comenzó cuando Graciela Alfano relató con su habitual picardía en Desayuno Americano (América) un encuentro cercano con Benjamín Vicuña en Punta del Este, asegurando que la pareja del actor, la arquitecta Anita Espasandín, había irrumpido en la charla de forma posesiva para "marcar territorio". Ante estas declaraciones, el actor chileno intentó desactivar la bomba mediática frente a la prensa, calificando los dichos de la exvedette como un simple “chiste” y asegurando que tanto él como su novia se habían tomado el episodio con total humor y tranquilidad.

​Sin embargo, la aparición de dos videos grabados desde el corazón de la fiesta en cuestión deja al descubierto que la realidad fue mucho más compleja de lo que Vicuña pretendió instalar. Las imágenes funcionan como un registro cronológico que valida el testimonio de Alfano. El primero muestra a los actores en una situación de confianza a un costado de la pista, hablándose al oído para lograr escucharse por encima del volumen de la música. Las imágenes dan cuenta de complicidad entre ambos, ajenos a lo que sucedía a su alrededor.

​La situación da un vuelco en el segundo video, que captura el momento exacto en que Anita Espasandín entra en escena. Tal como lo había descrito Alfano al decir que "saltó como una araña", se observa a la novia de Vicuña abordándolo y cortando de cuajo la interacción con la actriz.

​El episodio tuvo lugar en la exclusiva fiesta de aniversario de The Grand Hotel en Punta del Este, que cerró la temporada de verano semanas atrás. La velada fue amenizada por un recital de la banda No Te Va Gustar y contó con una selecta lista de invitados que fueron testigos presenciales de la tensión en el VIP. Entre las figuras que compartieron el espacio con los protagonistas se encontraban Nicolás Repetto, Humberto Tortonese, Marcela Klosterboer, Donato De Santis, entre otros.

En medio de esta inesperada rivalidad, un detalle no menor suma una cuota de ironía a la historia: la coincidencia estética entre ambas. Tanto Graciela Alfano como Anita Espasandín compartieron durante el verano postales desde la playa luciendo bikinis de estilo muy similar, con diseños tejidos y tonos neutros que resaltan la silueta. La similitud no pasó desapercibida en redes, donde hubo usuarios que remarcaron el curioso paralelismo.