“El Remolino”: The Grand Hotel Punta del Este celebró su cierre de temporada y diez años de historia

The Grand Hotel

El centro de convenciones de The Grand Hotel Punta del Este se vistió de gala para recibir a un importante número de invitados en el marco de El Remolino, la celebración de cierre de temporada que coincidió con la conmemoración de más de una década de trayectoria del establecimiento.

Fundado por el recordado empresario Jimmy Shasha, el hotel celebró su décimo aniversario con una noche que reunió a autoridades nacionales y departamentales, representantes del sector turístico, empresarios, huéspedes, colaboradores y destacadas figuras del espectáculo de Uruguay y Argentina.

Entre las autoridades presentes se encontraban el ministro de Turismo, Pablo Menoni; la subsecretaria de la cartera, Ana Claudia Caram; el diputado Diego Echeverría; y el jefe de Policía, Víctor Trezza, entre otras personalidades del ámbito público y privado.

Durante la actividad, Ian Arlyn, director ejecutivo de la compañía, presentó al gerente general del hotel, Gabriel Guerra, quien compartió un emotivo discurso repasando el camino recorrido desde la apertura.

“Diez años en una empresa parece poco tiempo. Sin embargo, es muchísimo tiempo. Mucho tiempo de decisiones, de estrategias, de aciertos, de errores y de jornadas interminables”, expresó Guerra.

Guerra destacó que el aniversario también representa una oportunidad para reflexionar: “Diez años también es un buen momento para detenerse, mirar atrás y darse cuenta de que todos ustedes nos han acompañado en este paso a paso del día a día”.

Recordó además que el proyecto comenzó como un sueño que logró consolidarse: “Este proyecto que comenzó como un sueño finalmente se transformó en una realidad” y hoy en día somos referentes en cada destino y sinónimo de excelencia.

En su intervención, subrayó el crecimiento sostenido del destino: “No deja de sorprendernos cómo crece día a día”, afirmó, describiendo un Punta del Este “mucho más dinámico, cosmopolita y abierto a familias de todos lados”. Finalmente, dedicó un especial reconocimiento al equipo humano del hotel: “Nuestros colaboradores son el gran motor de este proyecto. Sin ellos nada de esto sería posible”.

La celebración contó con la presencia de reconocidas figuras como Benjamín Vicuña, Nicolás Repetto y Florencia Raggi, Marcela Kloosterboer Graciela Alfanoy Julio Bocca.

El evento estuvo animado musicalmente por Luciano Supervielle, Florencia Núñez y tuvo como cierre un show exclusivo de No Te Va Gustar, que coronó la velada con una presentación vibrante y celebrada por todos los asistentes.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la presentación de un colaborador histórico del hotel, conocido cariñosamente como “Bocha”, quien trabaja en el establecimiento desde su fundación. Invitado al escenario por Ian Arlyn, interpretó varias canciones y recibió el cerrado aplauso de compañeros e invitados, simbolizando el espíritu de equipo que caracteriza a la institución.

El Remolino no solo marcó el cierre de una temporada exitosa, sino que reafirmó el posicionamiento de The Grand Hotel Punta del Este como uno de los referentes del turismo de alta gama en la región, celebrando diez años de crecimiento, profesionalismo y compromiso con la excelencia.

