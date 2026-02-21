Andy Vila: el acoso de un futbolista, la crisis en Canal 12 y por qué no entró al "Bailando por un sueño"

Nadie en la familia de Andy Vila sabe de dónde sacó su gen artístico, pero desde niña mostró una conexión singular con los flashes. Hizo todos los castings posibles durante la adolescencia, se anotó en Relaciones Internacionales por cumplir con el mandato familiar, luego pasó a Comunicación y fue en la Universidad Católica donde dio con un profesor piola, que además era productor de Canal 12 y, sabiendo de su fascinación por la cámara, le avisó de un casting.

Así llegó a El show del mediodía y dio sus primeros pasos junto a Cacho de la Cruz, a quien reconoció como un gran maestro y motivador para continuar en los medios.

Más tarde condujo Click en Nuevo Siglo, y una década después regresó a Canal 12 para hacer móviles en Verano Perfecto. Luego pasó a Desayunos Informales y finalmente se consolidó en Canal 4 con la conducción de Modo Avión, Vamo Arriba y Los 8 Escalones versión famosos.

Actuó en cine —Mal día para pescar y La culpa del cordero— y teatro —Falladas e Inteligencia Artificial, que escribió y protagonizó—. También formó parte del streaming Era Obvio por Topic.

Desde que se convirtió en mamá de Emma, se mudó a Punta del Este y se dedica a las redes sociales y a su marca de ropa, Brumma. La actriz, modelo y comunicadora cumplió 39 años el 30 de enero y volverá a ser mamá en breve. Por eso, te contamos cinco curiosidades que quizás no conocías de ella.

La acosó un famoso futbolista

En PH (Canal 4) sorprendió al contar que fue acosada por un futbolista “megafamoso”, cuya identidad jamás revelará. Todo empezó con mensajes desde un número español. Ella dudaba de que fuera él, hasta que le propuso que prendiera la tele un día de partido y le dijo que en el himno se iba a tocar la oreja a modo de prueba. El gesto ocurrió y así confirmó que decía la verdad.

Eso evidenció que era un jugador de la selección uruguaya. Lo tomó como anécdota y se lo contó a su novio, pero la insistencia continuó. Él le escribía desde distintos números -bloqueó tres- y le mandaba mensajes por su cumpleaños. “Supongo que quería conocerme cuando viniera”, dijo.

Estuvo cerca del "Bailando por un sueño"

En 2017 estuvo a un paso de entrar al Bailando. Todo empezó con una campaña espontánea en redes bajo el hashtag #AndyAlBailando, que tomó una dimensión inesperada y sumó el apoyo de artistas como Natalia Oreiro, Ruben Rada, Alejandro Lerner y Valeria Lynch. La movida fue tan fuerte que llegó a Marcelo Tinelli, quien la mencionó en redes: “No la tengo mucho a @Andyyvila. Sé que trabaja con mis amigos de @teledoce. Buscaré más datos”.

Ese gesto, reconoció a Sábado Show, la ilusionó y pensó que estaba adentro. Viajó a Argentina, participó de entrevistas con la producción y su nombre empezó a sonar como posible participante. Sin embargo, tiempo después reveló en PH que le sugirieron inventar un romance para avanzar, y se negó: “Si llegaba era por la campaña, no por algo que no me hiciera sentir orgullosa”.

Dio un paso al costado, convencida de que no quería exponerse desde un lugar que no la representaba, aunque la oportunidad significara una gran vidriera profesional.

No la tengo mucho a @Andyyvila . Sé que trabaja con mis amigos de @teledoce en Montevideo. Buscaré más datos. https://t.co/idNdIkx7jX — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 4, 2017

Pasó por una crisis en Canal 12

Su debut en pantalla fue en El show del mediodía (Canal 12). Luego condujo Click (Nuevo Siglo) por 10 años, hasta que regresó a Teledoce, consolidándose primero en Verano perfecto y luego en Desayunos informales.

El quiebre llegó en 2017. “Después de los móviles en Verano perfecto, que me encantaban, pasé a estar en piso y a tirar noticias más banales, un programa más de chusmerío. Me encontré en un rol que no me gustaba y entré en una crisis interna”, contó a El Observador. Más tarde confirmó a Sábado Show que no la hacía sentir cómoda hablar de la vida ajena: “A veces me sentía injusta. Me acuerdo la sensación de llegar a mi casa y pensar que estaba haciendo algo al límite”.

Desfiló en Las Llamadas y le llovieron las críticas

Kanela y Andy Vila en el Desfile de Llamadas 2019. Foto: @andyvila

Fue invitada por Julio “Kanela” Sosa a desfilar con la comparsa Tronar de Tambores en Las Llamadas de 2019 y protagonizó una de las polémicas más comentadas del verano. Su participación se volvió trending topic dos días seguidos por críticas en redes y hasta protagonizó un cruce con la vedette Tina Ferreira, que cuestionó su preparación. “Fui feliz haciéndolo, no le saqué el lugar a nadie y nadie me pagó. Me divertí con toda la repercusión”, dijo a Sábado Show.

Sobre el ida y vuelta con Ferreira, agregó: “El Carnaval es de todos, sepamos bailar o no, tocar tambores o no. No estoy de acuerdo con que haya que ser profesional para vivir la experiencia desde adentro”.

En su momento, Kanela salió a defenderla: “Cuando alguien es feliz, la gente hace todo lo posible para que no lo sea. Cómo se nota la envidia y la maldad de las personas que usan las redes. Andy es una gran comunicadora y periodista”, dijo en Algo Contigo (Canal 4).

Vivió tenso momento con Pancho Dotto

La pasó mal durante su primer móvil para Verano perfecto en la casa de Pancho Dotto en Punta del Este. Una de las modelos le reveló fuera de cámara que Mark Zuckerberg se hospedaba al lado. La noticia era una bomba, así que llamó a producción, le dieron luz verde y lo contó al aire sin imaginar lo que vendría.

Segundos después, Dotto apareció en un jeep, visiblemente molesto, interrumpió la transmisión y cuestionó que hablaran sobre ese tema. “Yo recién empezaba y no sabía dónde meterme”, recordó en PH. Desde el estudio la ayudaron mientras intentaba explicar la situación en vivo. La repercusión del incómodo episodio trascendió fronteras y llegó a Argentina.