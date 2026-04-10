Netflix anunció los estrenos argentinos: cuándo llega la serie de Moria y el final de "Envidiosa"

Con Fernanda, la psicóloga que interpreta Lorena Vega en la serie Envidiosa, como eje central, Netflix anunció los títulos más destacados realizados en Argentina que llegan en la segunda mitad de 2027 y algunos títulos reservados para 2027.

De a uno, los personajes de las producciones argentinas de la plataforma comienzan a llegar al consultorio de la psicoanalista, contándole sus problemas, mientras anuncian algunos de los títulos que estrenará la plataforma de streaming en los próximos meses.

Así se anuncia que Envidiosa, la serie que protagonizan Griselda Siciliani y Esteban Lamothe estrenará su cuarta y última temporada el 29 de abril, marcando una de las sorpresas del mes entre las plataformas.

También este mes, el 23, se estrena el documental Yiya Murano: muerte a la hora del té que dirige Alejandro Hartmann, responsable de éxitos como Carmel: ¿quién mató a María Marta? para HBO Max y El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas de Netflix. Y sin fecha, pero anunciada como "próximamente": Carísima, la serie corta de humor que protagoniza Caro Pardíaco, el gracioso personaje de Julián Kartun.

Griselda Siciliani también protagoniza otra de las series esperadas del año: Moria, donde interpreta, junto a Sofía Gala Castiglione y Cecilia Roth, distintas etapas de Moria Casán. La serie que celebra los 80 años de la diva argentina "y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia", anunció la plataforma. La serie se estrena el 14 de agosto en Netflix.

Griselda Siciliani como Moria Casán. Foto: Archivo. Foto: Alina Schwarcz/Netflix

Para el segundo semestre, todavía sin fecha confirmada, se anunció el estreno de la serie Gordon que protagoniza Rodrigo de la Serna y dirige Pablo Trapero. Se trata de un thriller basado en hechos reales, ambientado en los años setenta y sobre un ladrón que participó en la dictadura Argentina. En esos meses también llegará la serie Mis muertos tristes que protagoniza Mercedes Morán y se basa en cuentos de la premiada escritora Mariana Enríquez.

Además se anunció el documental Fito Páez: El mundo cabe en una canción, la película animada Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, sobre la vida del arquero de la selección argentina, escrita por Hernán Casciari e ilustrada por Liniers,

También para estrenar en 2026, la película Lo dejamos acá, que protagonizan Adrián Suar y Diego Peretti. Se centra en un psicólogo que comienza a traspasar los límites con sus pacientes, y un escritor con bloqueo que llega a su consulta. Y el drama Risa y la cabina del viento, filmado en Tierra de Fuego que marca el debut como actriz de la cantante Cazzu. Y para fines de año se anunció Felicidades, comedia con Suar y Siciliani que dirige el español Alex de la Iglesia.

Adrián Suar y Griselda Siciliani en su nuevo proyecto para Netflix. Foto: Archivo. Foto: Captura de YouTube @netflixLATAM.

La plataforma lanzó además algunos títulos que llegarán en 2027, como la serie Crimen desorganizado que tendrá en su elenco a Celeste Cid, Benjamín Amadeo, Matías Mayer y Marco Antonio Caponi; la tercera temporada del drama carcelario En el barro; y El futuro es nuestro, que se basa en la novela de Philip K. Dick y protagoniza el uruguayo Enzo Vogrincic.

También mostró la primera imagen de Mafalda, que estrenará serie animada dirigida por Juan José Campanella, en 2027; un thriller político de Santiago Mitre con Peter Lanzani y Verónica Llinás; una serie de Sebastián Borensztein que protagoniza Chino Darín y cuenta la historia de "El ruso", un cantante de tangos que termina en la Segunda Guerra Mundial; y la nueva creación de Sebastián Ortega: Tiempo al tiempo que protagonizan Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro.

Además, el documental Perfecta: La voz de Silvina Luna, retrato íntimo que recorre los últimos años de la modelo y actriz fallecida en agosto de 2023, a través de material inédito grabado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, también llegará en 2027.