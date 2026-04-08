"Los ángeles de Charlie": la serie que cambió la televisión festejó sus 50 años y reunió a las protagonistas

Las actrices Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd se reencontraron para celebrar los 50 años del estreno de Los ángeles de Charlie, la legendaria serie que las catapultó a la fama en los años 1970.

El programa, tuvo solo cinco temporadas entre 1976 y 1981, pero se convirtió en un fenómeno cultural que definió la televisión de la época. Las actrices se reunieron en el PaleyFest, del Paley Center for Media que celebra lo mejor de la televisión estadounidense.

Los ángeles de Charlie, que también se convirtió en tres películas, seguía a un trío de mujeres que dejaron sus rutinarios trabajos en la policía de Los Ángeles para abrazar una oferta llena de aventuras como investigadoras privadas de un misterioso jefe llamado Charlie Townsend.

Retrataba a "mujeres por cuenta propia", dijo Jaclyn Smith, a la agencia AFP en la alfombra roja dispuesta para la esperada reunión en el emblemático Teatro Dolby, en Hollywood. Smith interpretó a Kelly Garrett, y fue la única actriz que permaneció en todas las temporadas de la serie. También hizo cameos en las películas de 2004 y 2019.

"Fue revolucionario, cambió el juego para las mujeres", agregó la actriz.

Jaclyn Smith por las celebraciones de los 50 años de "Los ángeles de Charlie". Foto: Kevin Winter/AFP fotos

Smith, de 80 años, subrayó que se trataba de mujeres "persiguiendo el peligro".

"No éramos rescatadas, no éramos una esposa, una enfermera, una secretaria, una novia. Éramos estas mujeres fuertes que podían derrotar a un hombre de 200 libras".

Para Smith, parte del legado de la serie es además que resaltó el poder de la hermandad entre mujeres, "y eso fue lo que la hizo hermosa".

Kate Jackson, de 77 años, dijo que nunca dudó del potencial de la serie y de que se convertiría en un éxito lo suficientemente grande como para cautivar a las audiencias medio siglo después.

"Era única, era inusual, y las tres teníamos química... seguimos siendo hermanas hoy en día", comentó Jackson, quien recibió dos nominaciones al Emmy a mejor actriz por esta serie.

Cheryl Ladd (derecha) junto a su hija, la también actriz Jordan Ladd en la celebración por los 50 años de "Los ángeles de Charlie". Foto: Valerie Macon/AFP fotos

Aunque el elenco de Los ángeles de Charlie cambió en varias ocasiones, Smith, Jackson y Ladd, quien reemplazó a Farrah Fawcett y su leonina cabellera tras la primera temporada, integraron la combinación más longeva de la serie.

Fawcett, quien falleció en 2009 a los 62 años, regresó como invitada especial en algunos episodios.

La serie también generó dos películas, en 2000 y 2003 protagonizadas por Drew Barrymore, Cameron Díaz y Luci Liu (están en HBO Max), y una nueva entrega, en 2019 con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska (en Prime Video) como las agentes.

Además de la reunión por el aniversario de Los ángeles de Charlie, la edición de este año del PaleyFest incluye presentaciones y paneles con las estrellas de las series Pluribus, Shrinking y Your Friends & Neighbors de Apple TV+, así como protagonistas y creadores de Nadie quiere esto y Emily en Paris, de Netflix; y The Pitt, el drama médico de HBO Max, y la vuelta de Scrubs de Disney+.