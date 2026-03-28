De los escenarios al cine: Charli XCX, Billie Eilish y Cazzu con proyectos en la pantalla grande

No es algo nuevo ver a cantantes dar el salto a la pantalla grande. En el Hollywood de los años 50 figuras como Frank Sinatra, Judy Garland y Bing Crosby protagonizaron musicales. Luego, Elvis Presley y los Beatles participaron en películas dirigidas a sus fans, mientras que más adelante Whitney Houston, Cher y Madonna también se atrevieron con la actuación. Pero, si antes predominaban más en filmes de corte musical, hoy demuestran su desplante escénico en distintos géneros.

Y este año varios han optado por el cine. Este año se estrenó The Moment, falso documental de A24, que tiene como protagonista a la cantante británica Charli XCX (33), conocida por su sonido electro pop futurista y que alcanzó la fama con el lanzamiento en 2024 de su aclamado álbum “Brat”.

El largometraje, dirigido por Aidan Zamiri, se enfoca en el fenómeno que significó el lanzamiento del disco que la popularizó mundialmente. Charli XCX encarna una versión exagerada de su figura pública, atormentada por la presión de la fama.

”Para todos nosotros, como artistas, es como si quisiéramos ponernos a prueba y cambiar por completo el caldo creativo en el que estamos sumergidos para ir a vivir en un tazón diferente por un tiempo. Lo que realmente quiero es trabajar con directores increíbles”, dijo la británica en rueda de prensa en el Festival Sundance.

La cantante británica Charli XCX. Foto: Archivo.

Pero esta no es su primera vez actuando: en 2025 apareció en Las 100 noches del deseo, película escrita y dirigida por Julia Jackman, y en Erupcja, drama romántico que protagonizó.

Este año también será parte de I Want Your Sex, de Gregg Araki, y The Gallerist, de Cathy Yan, en la que trabaja con Natalie Portman y Jenna Ortega.

Otra cantante que dio el salto al cine es la argentina Julieta Cazzuchelli (32), exponente de la música urbana, más conocida como Cazzu. Su primer filme es Risa y la cabina del viento, historia de realismo mágico, dirigida por Juan Cabral, que el año pasado ganó el premio al Mejor Largometraje en el Festival de Cine de Mar del Plata.

En su debut como actriz Cazzu interpreta a Sara, una trabajadora a tiempo completo que, al mismo tiempo, es mamá. En época de vacaciones, le pide a su vecino que cuide a su hija Risa, tiempo en el que la niña descubre una cabina telefónica con la que se puede comunicar con gente fallecida. Tras su estreno en Argentina, llegará a Netflix.

Bad Bunny y Brad Pitt en "Tren bala". Foto: Archivo.

Otro que ha incursionado en el séptimo arte es Benito Martínez, Bad Bunny (32), quien, según se anunció, protagonizará Porto Rico, drama histórico dirigido por Residente y que se empezaría a rodar este año. Este será el primer protagónico del puertorriqueño en el cine, pues ya había tenido papeles secundarios en cintas como Atrapado robando, Happy Gilmore 2, Cassandro y Tren bala.

Y se rumorea que la cantante Billie Eilish (24), debutará en la adaptación para cines que Sarah Polley hará del libro La campana de cristal, de Sylvia Plath. Antes, tuvo una participación en la miniserie Swarm (HBO MAX) que en 2024 le valió el premio People’s Choice Awards a la actuación televisiva del año.

Soledad López F. - El mercurio/GDA