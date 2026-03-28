¿Qué ver en streaming este fin de semana? La vuelta de BTS, un thriller con Camila Morrone y una comedia

El pronóstico de lluvias para el fin de semana es una buena excusa para quedarse en casa con algo cómodo y ver las novedades que llegaron a os servicios de streaming.

Esta semana hay un documental, un thriller y una comedia que ya se encuentran entre las tendencias en Netflix y Prime Video. Aquí un repaso por las novedades que llegaron al streaming.

Los productores de “Stranger Things” con un thriller familiar

Dirigida por Weronika Tofilska, la de Bebé reno, y producida por los hermanos Duffer, los de Stranger Things, Algo terrible está a punto de suceder tiene los ingredientes para ser una de las series del mes. Tiene a Camila Morrone y Adam DiMarco como los protagonistas de una historia de amor con tintes de suspenso. Rachel y Nicky deciden casarse, sin muchos gastos, en la alejada casa de los padres del chico, en el bosque. La joven, propensa a la superstición y la paranoia, no puede evitar sentir que algo malo va a suceder y preguntarse si Nicky es realmente su alma gemela.

Ficha

Título: Algo terrible está a punto de suceder

Origen: Estados Unidos, 2026.

Creadora: Haley Z. Boston.

Con: Camila Morrone y Jennifer Jason Leigh.

¿Dónde? En Netflix

La gran banda de Kpop muestra cómo fue su regreso a la música

Una semana después del esperado regreso de BTS, con el lanzamiento del disco Arirang, y el show transmitido en vivo por Netflix, ahora llega el documental que muestra cómo se gestó el regreso de la popular banda de Kpop. Estuvieron cuatro años alejados de los escenarios, y luego de completar el servicio militar, los integrantes del conjunto se reúnen en Los Ángeles para grabar su álbum Arirang, mientras se debaten cómo empezar de nuevo en una industria muy competitiva, honrar su pasado y hacer nueva música que esperan sus millones de fanáticos en el mundo.

Ficha

Título: BTS: The Return

Origen: Corea del Sur, 2026.

Director: Bao Nguyen.

Con: J-Hope, Jimin, Kim Seok-jin, Jung Kook, Kim Nam-joon, Suga y V.

Dónde: en Netflix.

Un ganador del Oscar con comedia sobre un actor en problemas

Riz Ahmed en la serie "La carnada". Foto: Difusión.

El actor Riz Ahmed ya tiene un Oscar (por el corto The Long Goodbye) y un Emmy (a mejor actor por la serie The Night Of); además es el creador y protagonista de esta nueva serie.

Se trata de una comedia donde interpreta a Shah Latif, un actor que pese a intentarlo, no ha conseguido el éxito. Su última oportunidad para triunfar llega en forma de una audición única en la vida: James Bond. La serie de seis episodios sigue al actor en cuatro frenéticos días, mientras su vida se desmorona y su familia, su exnovia y el mundo entero opinan si es el actor adecuado para el papel.

Ficha

Título: El señuelo

Origen: Estados Unidos, 2026.

Creador: Riz Ahmed. Con: Riz Ahmed, Guz Khan, Aasiya Shah, Sheena Chaddha, Sajid Hasan.

Dónde: En Prime Video.