El uruguayo detrás de los éxitos de Netflix: Luis Ara estrena serie de "Ronaldinho" y prepara más proyectos

Luis Ara habla rápido, como si el tiempo le quedara corto. Y, por lo que cuenta, así es su presente. Entre estrenos globales, distinciones internacionales y proyectos en distintas etapas, el director uruguayo se mueve en una dinámica vertiginosa. “A veces paro a pensar, pero ni tiempo tengo para eso”, admite en charla con El País por el estreno de la docuserie Ronaldinho que llegó hoy a Netflix. Es que sin hacer demasiado ruido, Ara se convirtió en uno de los realizadores más prolíficos del país y en un nombre en el mapa audiovisual mundial.

Con más de una decena de títulos disponibles en Netflix —y otros distribuidos en otras plataformas— Ara construyó una filmografía que combina volumen, alcance global y una notable capacidad para leer hacia dónde iba la industria. “Nosotros fuimos acompañando todo el proceso del streaming”, explica sobre sus inicios con su productora, Trailer Films. Mientras las plataformas en América Latina avanzaban de forma gradual —primero comprando catálogo, luego licenciando y finalmente produciendo—, él ya estaba ahí, empujando proyectos.

Ese timing, mitad intuición mitad estrategia, hoy se traduce en una lista que incluye producciones como Andes Mágicos, Alexis Viera, Higuita, Gonchi: la película, Brasil 2002 y, ahora esta serie sobre el astro brasileño, uno de sus trabajos más ambiciosos. En paralelo, también fue parte de un hito para la industria local: la primera película uruguaya producida para Netflix, Togo. “Fue importante, y ojalá esa semilla vuelva a crecer”, dice.

Si hay un territorio donde Ara encontró una cantera inagotable de historias es el deporte, y en particular el fútbol. Pero lejos de encasillarse, aclara que su interés va más allá del gol y la tribuna. “El deporte tiene muchas historias, pero nosotros contamos lo que creemos que puede aportar algo”, señala.

El caso Ronaldinho sintetiza esa filosofía. La serie, que demandó más de un año de trabajo y múltiples entrevistas con el futbolista, implicó un despliegue logístico considerable: viajes internacionales, acceso a archivos de organismos como FIFA y la UEFA que implica una ingeniería legal y financiera que queda fuera de cámara y da para otra serie. “Lo más importante fue tener acceso total al personaje”, subraya. Y eso, en figuras de ese calibre, no es poca cosa.

El resultado es un retrato que recorre tanto la carrera deportiva como los momentos más complejos de la vida del exjugador, incluyendo su paso por prisión en Paraguay y sus vínculos familiares. “Es alguien muy medido, pero logramos momentos donde reflexiona de verdad”, cuenta Ara, que en el proceso también encontró en el hermano de Ronaldinho, Assís, un contrapunto narrativo importante.

Pero si algo define el presente de Ara es la simultaneidad. Mientras estrena serie en Netflix, prepara el lanzamiento de Tetra: Acredita de Novo, un documental sobre el Mundial de 1994 que se estrenará en mayo en la plataforma de streaming y se centra en el cuarto campeonato del Mundo conseguido por Brasil. Y eso es apenas la punta del iceberg: en su productora conviven proyectos en desarrollo, rodaje y postproducción, desde un documental sobre un clavadista mexicano hasta otro sobre la selección uruguaya y el proceso Tabárez, centrándose en los años 2010 y 2011.

A pesar del alcance internacional, Ara mantiene un perfil bajo. Prefiere hablar de procesos antes que de logros, y de equipo antes que de nombres propios. Sin embargo, sí le interesa dejar claro que todo esto se hace desde Uruguay. “Está bueno que acá se sepa, porque hay mucha gente intentando hacerlo. Y es posible”, dice.

Ronaldinho en la docuserie sobre su vida y carrera que llegó a Netflix. Foto: Cortesía de Netflix.

—Estás en Uruguay pero con mil cosas pasando. ¿En qué momento te encuentro?

—Ahora estoy en Uruguay, pero por un rato porque estoy decidiendo si viajo a Cartagena, a una entrega de premios. Nosotros venimos ganando hace dos años, y ahora estamos nominados de nuevo. Además me invitaron a presentar una categoría. Pero con el estreno de Ronaldinho, y otros temas de trabajo, la verdad que me estresa estar en otro lugar. Siento que necesito quedarme tranquilo por lo menos cuatro días.

—Igual venís de un ritmo bastante intenso de trabajo…

—Sí, es una locura. A veces paro a pensar un poco, pero ni tiempo tengo para eso, ni para razonarlo ni para disfrutarlo. Es tan extremo que te dicen “vení a Cartagena, a un lugar divino”, y yo estoy pensando cómo hacer para no ir, en vez de decir “qué divino, me voy a la playa y listo”. No puedo. Pero bueno, es el oficio. También hay que ser agradecido.

—Con la productora encontraron en el deporte, y especialmente en el fútbol, un nicho fuerte para contar historias.

—Sí, el deporte es una fuente enorme de historias. El fútbol es el más masivo, entonces naturalmente hay más historias ahí. Pero no es lo único que hacemos. Nos interesa contar historias que aporten algo, más allá del tema.

Luis Ara. Foto: Gentileza.

—Habías mencionado también proyectos que quedaron en el camino…

—Sí, uno ambientado en Francia que quedó trunco. Pero hoy, con internet y YouTube, muchos proyectos que antes quedaban en un cajón ahora los podés estrenar igual. No todos son grandes negocios, pero está bueno que vean la luz.

—Vamos a Ronaldinho. ¿Cómo llegás a ese proyecto?

—Nosotros ya veníamos de hacer producciones grandes, como Brasil 2002, Chapecoense y otras. Eso nos posicionó, y una productora brasileña, Canal Azul, tenía el acceso al proyecto y lo estaba desarrollando con Netflix. Me invitaron a dirigirlo y ahí Trailer Films se sumó como productora.

—Y además está todo el trabajo con archivo y conseguir los derechos para las imágenes de sus goles y jugadas.

—Sí, ahí hubo otro gran desafío. Hay material de Fifa, Conmebol, Uefa, La Liga, Serie A, Ligue 1… Es un proceso muy complejo, porque hay que seleccionar el contenido, identificar la fuente, hay que negociar y cerrar lo legal y financiero, para que pueda entrar en la serie. Es un proceso largo.

—¿Cuánto tiempo lleva un proyecto así?

—Las primeras conversaciones arrancaron en marzo-abril de 2024. El proceso fuerte empezó a fin de ese año y en total llevó entre 14 y 16 meses. Con Ronaldinho hicimos varias entrevistas, en distintos momentos del año, además de todas las otras personas involucradas.

Ronaldinho y Assis en el documental "Ronaldinho". Foto: Cortesía de Netflix.

—¿Hubo algún tema que no quiso abordar?

—No. Tampoco lo planteamos así. Para nosotros era clave tener acceso total. Si no, no valía la pena hacer la serie. Y lo tuvimos. Se toca toda su historia. Capaz en algunos temas se podría profundizar más, pero hay una limitación de tiempo.

—Los futbolistas suelen ser bastante medidos al hablar…

—Sí, son muy inteligentes porque saben el impacto de lo que dicen. Pero en el caso de Ronaldinho, si bien es una persona de pocas palabras, logramos momentos donde reflexiona. Se habla de todo: su familia, la prisión en Paraguay, pérdidas personales, su carrera… Hay mucho material humano.

—Y aparece fuerte la figura del hermano…

—Sí, Roberto de Assis. Es clave. Es más extrovertido y es el que está detrás de las negociaciones. Funciona como contrapunto y le aporta mucho a la narrativa.

—Sobre fútbol también hiciste el documental Brasil 2002. ¿Dónde se puede ver?

—En Brasil se estrenó en Netflix, pero en el resto de Latinoamérica está en la platforma Vix.

—¿Qué se viene ahora a corto y mediano plazo?

—Ahora estamos estrenando dos proyectos grandes: la serie de Ronaldinho, y el 7 de mayo la película Tetra: Acredita de Novo, sobre el el cuarto Mundial de Brasil, en el 94. Es una historia espectacular, con declaraciones de Romário, Bebeto, Dunga y muchos más.

—¿Y qué tienen hoy en carpeta en la productora?

—Tenemos un documental sobre un clavadista mexicano, otro sobre la selección uruguaya 2010-2011 con entrevistas a todos los jugadores, uno sobre los Andes, y entre 8 y 10 proyectos más en desarrollo. En total, hay unos 15 o 16 proyectos activos en distintas etapas.

—¿Qué lugar ocupa Uruguay en todo esto?

—Para mí es importante que acá se vea lo que hacemos. Somos una productora uruguaya trabajando a nivel internacional. Me gusta el perfil bajo, pero también está bueno mostrar que se puede, que es viable, que desde Uruguay se puede llegar a las grandes ligas. Si eso inspira a otros, mejor.