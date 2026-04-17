Griselda Siciliani habló de la infidelidad de Luciano Castro y fue tajante sobre la posibilidad del reencuentro

Cuando Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron su relación en mayo de 2024, evidenciaron que en la vida y en el amor existen las segundas oportunidades. Tuvieron un breve romance en 2007 y 17 años después, ya con hijos, se reencontraron y demostraron que sus sentimientos eran más fuertes que cualquier polémica, acusación o escándalo familiar.

Sin embargo, todo se terminó cuando él le fue infiel. No pudieron superar la crisis y terminaron separándose a principios de este año. Ahora, a tres meses de la ruptura, la actriz habló sobre la posibilidad de regresar con su ex y fue determinante.

Este jueves, la protagonista de Envidiosa fue consultada acerca de los rumores de reconciliación con Luciano Castro. “No, pero estoy muy bien”, sostuvo en diálogo con Los profesionales de siempre. En esta misma línea remarcó que ya no mantiene diálogo con el actor: “Lo mejor siempre, pero bueno, estamos separados hace un tiempo largo”.

Por último, le preguntaron si “la puerta estaba cerrada” en referencia a la posibilidad de que en algún momento puedan volver a apostar por su amor. Si bien es incierto lo que pueda pasar en el futuro, por lo menos en este momento, Siciliani dejó en claro que no ve una reconciliación posible, pero optó por limitar sus comentarios y sostuvo que no hablaba de “esas cosas”.

A principios de enero, la vida personal de Luciano Castro volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Una serie de mensajes de voz que se viralizaron evidenciaban que le fue infiel a Griselda Siciliani con Sarah Borrell, una mujer danesa de 28 años a la que conoció el año pasado mientras estuvo en Madrid, España, para protagonizar la obra de teatro Sansón de las Islas. Aunque en un primer momento la actriz lo defendió, finalmente terminó por admitir que, tras lo sucedido, su relación estaba terminada.

Luciano Castro y Griselda Siciliani. Foto: redes sociales

Él hizo todo para reconquistarla, incluso se le adjudicó la autoría de un pasacalles que apareció afuera de la casa de ella que decía: “Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho, Luciano”. En medio del escándalo mediático, Castro tomó una importante decisión para preservarse: se sometió a una internación voluntaria de 18 días para hacer un proceso de recuperación integral.

Tras salir de rehabilitación, el actor optó por mantener un perfil bajo, preservarse y pasar tiempo con sus tres hijos. “Lo que más me dolió fue darme cuenta de cómo estaba”, admitió en diálogo con La mañana con Moria. Aseguró que no sentía rencor ni resentimiento, pero sí mucha tristeza por reconocer cómo se sentía. Al advertir que necesitaba ayuda, la pidió y rápidamente la recibió.

Asimismo, admitió que la exposición de su vida privada y su separación de Siciliani fueron cosas que lo angustiaron mucho. “No pude enfocarme en el amor de mi vida”, se sinceró. “Lo primero que tenés que hacer es rendirte porque si no seguís trabajando para el afuera y no para vos”, reflexionó. “La sanación es lo que quiero para mí. Lo que venga después es fruto de haber sanado”, expresó.

La Nación/GDA