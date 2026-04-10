Las series clásicas que regresan este año: "Malcolm in the Middle", "La familia Ingalls", "Baywatch" y más

Hace casi 150 años, Nietzsche hablaba del eterno retorno, un universo condenado a repetirse eternamente. La televisión tomó nota, le sacó la filosofía y le dejó el marketing. Y en la era del streaming, cuando parece que ninguna serie muere del todo: solo queda esperando el momento para regresar. Así, años después de sus finales, títulos que parecían cerrados vuelven a la pantalla en forma de revivals, reboots o secuelas. No es por la fuerza del destino, sino por una industria que aprovecha el factor nostalgia para que la rueda siga girando.

El primer requisito es el reconocimiento. En un mercado saturado, un nombre conocido corre con ventaja. El segundo, el streaming, que construyó buena parte de su identidad rescatando series canceladas o continuando historias que parecían terminadas. Ahí están Arrested Development, Fuller House, Lucifer y Gilmore Girls, en Netflix; y Veronica Mars, MacGyver, iCarly y The Twilight Zone, en otras plataformas.

Este año, la cultura del reboot suma comedias, policiales y hasta un drama histórico. Aquí un repaso por las series que regresan en 2026 luego de varios años.

Algunos, en realidad, nunca se fueron del todo. Series como Bronca (cuya primera temporada es de 2023) y vuelve el 16 a Netflix, o Euphoria que regresa el domingo a HBO Max, solamente demoraron sus tiempos de producción.

El movimiento empezó a tomar fuerza a fines de febrero, cuando Disney+ estrenó una nueva temporada de Scrubs, 16 años después de su final. La comedia médica vuelve con su elenco original: Zach Braff, Donald Faison y Sarah Chalke, y con con J.D. ahora como jefe de medicina, guiando a una nueva generación. Más que reinventarse, la serie apuesta a actualizar y continuar su dinámica sin tocar demasiado su esencia.

Imagen de la nueva temporada de "Scrubs". Foto: Difusión.

En marzo fue el turno de The Comeback, la serie de HBO Max protagonizada por Lisa Kudrow cuya primera temporada llegó en 2005, y la segunda en 2014. Fiel a su formato de falso reality, sigue a Valerie Cherish, una actriz que intenta relanzar su carrera mientras trabaja en una industria que no gira a su alrededor. El regreso mantiene su tono incómodo y satírico, quizá hoy más vigente que en sus temporadas anteriores.

Y ayer regresó Malcolm in the Middle a Disney+. A dos décadas de su final, la comedia vuelve con una nueva etapa: Malcolm ya tiene 30 años y una vida armada lejos de su familia, pero el reencuentro lo obliga a reconectar con su caótica familia.

Con casi todo el elenco original (excepto Erik Per Sullivan que interpretaba a Dewey) vuelve esta comedia familiar narrada por el hijo del medio interpretado por Frankie Muniz. La serie lanzó a la fama a Bryan Cranston antes de Breaking Bad, quien regresa como el desafortunado padre de la familia, Hal, mientras que Jane Kaczmarek vuelve a ser la matriarca, Lois.

Lisa Kudrow en la tercera temporada de "The Comeback". Foto: Difusión.

También con fecha de estreno confirmado es el regreso de Little House on the Prairie, por estas latitudes conocida como “La familia Ingalls” que tendrá su estreno en julio por Netflix. La serie, un drama familiar basado en la novela de Laura Ingalls sobre una familia viviendo en los orígenes del oeste americano, estuvo al aire desde 1974 a 1983 y ha sido un clásico que continúa emitiéndose en el cable. Ahora regresa con nuevo elenco y segunda temporada confirmada.

Elenco de la serie "Little House on the Prairie" de Netflix. Foto: Eric Zachanowich/Netflix.

Sin fecha de estreno pero anunciadas para 2026 está el regreso de dos fenómenos de las últimas décadas: Prison Break y Baywatch. También la nueva temporada del musical juvenil de Disney, Soy Luna, emitida entre 2016 y 2018 y convertida en un éxito entre niños y adolescentes. Regresan Karol Sevilla, Ruggero Pascuarelli y Michael Ronda como Luna, Matteo y Simón.

El reinicio de Prison Break llegará a Disney+ este año, y aunque no contará con los personajes de la serie de los 2000, se desarrollará en el mismo mundo.

Elgin James (de Mayans M.C.) será el responsable de la serie protagonizada por Emily Browning, Lukas Gage, Drake Rodger y Clayton Cardenas. La trama se centrará en Cassidy Collins, una exsoldado convertida en oficial de una peligrosa prisión para poder salvar a quien ama. En la serie original, eran los hermanos Michael Scofield y Lincoln Burrows, a cargo de Wentworth Miller y Dominic Purcell.

Imagen de la serie "Prison Break". Foto: Archivo.

Por su parte, Baywatch, también llamada Guardianes de la bahía, fue la serie de los años noventa que lanzó a la fama a Pamela Anderson, Yasmine Bleeth y David Charvet; su nueva versión comenzó a filmarse este año para estrenarse entre fines de 2026 o inicios de 2027. La temporada tendrá 12 episodios y será una versión actualizada del clásico. Si bien la premisa principal se mantiene intacta, hay una nueva camada de guardavidas que también resuelven crímenes liderada por Stephen Amell, protagonista de Arrow.

También se anunció el reinicio de Glee, el musical centrado en el coro de la secundaria creado por Ryan Murphy. La serie se convirtió en un fenómeno cultural en 2010 y tuvo en su elenco a leyendas de Broadway como Idina Menzel, Kristin Chenoweth y Jonathan Groff, hasta Gwyneth Paltrow y Ricky Martin. La nueva protagonista será Melina KB, anunció el portal Deadline.

La serie "Glee" tendrá un reinicio y ya anunció a su protagonista. Foto: Archivo. Foto: Archivo

Este año también tuvo un reinicio que quedó por el camino: la vuelta de Buffy, la cazavampiros. La serie de los 90 sobre la joven que combate los peligros que azotan la ciudad de Sunnydale, California iba a estar protagonizada nuevamente por Sarah Michelle Gellar, y dirección de Chloe Zhao, aunque la actriz anunció en redes que la cadena decidió no continuar con el proyecto.

En los últimos años, algunas de estas series rescatadas funcionaron (como Lucifer o The Expanse) y otras no convencieron a los fanáticos (como Frasier o Sex and the City). El destino de estas nuevas series que vuelven dependerá de cuánto logren adaptarse a las nuevas generaciones de televidentes sin perder la esencia que las convirtió en clásicos.