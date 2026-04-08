Cuándo sale "Euphoria 3": qué día, a qué hora y dónde se estrena la nueva temporada de la serie con Zendaya

Este domingo 12 de marzo se estrena la tercera temporada de Euphoria, la serie de HBO creada por Sam Levinson. En ese sentido, muchas personas se preguntan a qué hora se estrena y cómo se pueden ver los capítulos.

Desde su estreno en 2019, esta obtuvo gran reconocimiento por su estética y su crudo relato. La trama sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que navega entre drogas, relaciones sexuales, traumas, redes sociales, amor y amistad.

Además, muchos de sus actores han ganado mucho reconocimiento por sus roles en la serie. La protagonista, Zendaya, ganó un premio Emmy por ponerse en los zapatos de Rue. En tanto, nombres como Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Hunter Schafer obtuvieron relevancia a partir de la serie.

La tercera temporada de Euphoria se estrena en Uruguay este domingo 12 de abril a las 23.00. Los nuevos capítulos se lanzarán semanalmente cada domingo en ese horario. Se podrá ver por TV para quienes tengan la suscripción a HBO.

En tanto, también se puede ver de forma online a través de la plataforma HBO Max. Por este mismo medio están disponibles las dos temporadas anteriores para quienes se quieran poner al día con el programa.

Después de que las dos primeras temporadas se desarrollaran en la preparatoria, la tercera entrega dará un salto temporal de cinco años, según confirmó el creador de la serie, Sam Levinson. “Cinco años nos pareció un salto natural, porque si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado sus estudios en ese momento”, explicó en diciembre a Variety.

Para esta temporada, se confirmó la participación de Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demi, Hunter Schafer, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry y Domingo Coleman. También se trata del último trabajo actoral de Eric Dane como el padre de Nate, quien murió este año de ELA. A su vez, el elenco tiene varias incorporaciones, entre los cuales se destacan Sharon Stone y la cantante Rosalía.

Días atrás, Zendaya fue entrevistada por Drew Barrymore, quien le preguntó directamente si la tercera temporada sería la última. “Creo que sí”, dijo la actruz. Ante la inquietud de la presentadora sobre si los espectadores deberían prepararse para el cierre de la serie, la estrella sumó: “Ese cierre está llegando”.

Con información de La Nación/GDA