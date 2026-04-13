"El Encargado": cuándo llega la cuarta temporada a Disney+ y qué se sabe de la serie sobre Zambrano

Al ya complejo calendario de las series esperadas del año hay que sumar una más: El encargado. La serie creada por la dupla de Gastón Duprat y Mariano Cohn y protagonizada por Guillermo Francella que se emite por la plataforma Disney+ anunció la fecha de estreno de la cuarta temporada.

La comedia negra se centra en Eliseo (Francella), el encargado de un edificio de clase alta que gracias a su puesto vigila y manipula la vida de los inquilinos. Resumidamente, en la tercera temporada, Eliseo decide fundar su propia empresa de servicios de portería, buscando expandir su dominio a otros consorcios.

Ahora, Disney+ lanzó el trailer de la cuarta temporada, y anunció que los nuevos capítulos de El encargado llegarán a la plataforma el 1° de mayo. Los episodios se filmaron el año pasado, y Gabriel "Puma" Goity, quien interpreta al enemigo de Eliseo, Zambrano, dijo que su personaje tendrá más escenas en esta temporada. “Tenemos enfrentamientos con Eliseo, con muchas idas y vueltas. Está muy alto el tono de la comedia, disfrutamos mucho en el rodaje”, comentó a La Nación, y señaló que “la serie está más graciosa que nunca”.

Y Zambrano, además de volver a la escena en esta temporada, tendrá su propia serie. Ya comenzó el inicio del rodaje de Zambrano, serie derivada (spin off) de El Encargado que se centrará en el inescrupuloso abogado.

"Matías Zambrano es un abogado penalista exitoso en lo profesional y fracasado en lo familiar. La serie retrata el complejo entramado que gira en torno al poder judicial y la vida cotidiana de este ambivalente personaje”, señalaron desde Disney sobre esta comedia negra de Pampa Films creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, dirigida por Martín Hodara y con Francella como productor ejecutivo. Si bien no hay una fecha de estreno oficial, se indicó que llegará "próximamente" a la plataforma.

El actor dijo que esta nueva serie es un premio a su perseverancia, y a la hora de analizar al personaje, tan malo como gracioso, Goity dijo: “Cuando creás estos personajes, lo mejor es escarbar en las partes contradictorias. Los profesores de teatro siempre me decían: ‘cuando sos rey, buscá al mendigo y cuando sos mendigo, buscá al rey. Si no es todo de un mismo color’. Yo quiero lograr que el espectador diga: ‘¿Y éste ahora por dónde va a salir?’. Ahí es cuando te atrapo. Es como cuando el futbolista hace algo inesperado en la cancha".

“Ser un chico bueno en la pantalla no tiene nada de gracioso, es previsible y lineal. Los malvados son los personajes más geniales, exquisitos y hermosos para hacer. Mi ícono es Christoph Waltz en la película Bastardos sin gloria, de Quentin Tarantino. Lo amás y lo odiás al mismo tiempo, te interpela todo el tiempo, es extraordinario", añadió.