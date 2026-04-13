El Chino Darín recordó a su abuelo a 100 años de su nacimiento y el parecido físico descolocó a todos: la foto

Mientras disfruta de sus primeras semanas como padre junto a Úrsula Corberó, el Chino Darín compartió en redes una foto que dejó a sus seguidores atónitos. El actor argentino recordó a su abuelo Ricardo Andrés Darín en lo que hubiera sido su cumpleaños número 100 y, al publicar una imagen del recordado actor de teatro fallecido en 1989, sorprendió a todos con el parecido que mantenían.

“Hoy mi abuelo Ricardo Andrés Daráin cumpliría 100 años”, escribió el Chino en sus historias de Instagram, donde cosecha más de 1,6 millones de seguidores. En la imagen se puede ver a su abuelo jovensísimo posando para los fotógrafos. Obviamente, la antigua foto está en blanco y negro, dándole el toque vintage al recuerdo.

Ricardo Andrés Darín fue un actor argentino de teatro, cine y televisión que nació en Buenos Aires el 11 de abril de 1925 y murió el 5 de enero de 1989. Fue el padre del reconocido actor Ricardo Darín y se destacó no solo como actor, sino también como aviador, periodista y poeta. Cuando tenía 18 años emprendió un viaje por Europa, Asia y África, donde llegó a conocer a figuras como Orson Welles, e incluso fue elegido entre “los diez fabulosos muchachos” en un concurso de belleza realizado en Francia.

Los Darín cuentan con una historia familiar muy vinculada al mundo artístico. Ricardo Darín, que logró en 2022 ganar un Oscar con El secreto de sus ojos, creció en un hogar donde el espectáculo era parte de la vida cotidiana: su padre era un actor de teatro y televisión muy popular en su época, y su madre, Renée Roxana, también tuvo una destacada trayectoria sobre los escenarios. Luego hizo una excelsa carrera en Argentina y España que todos conocen.

Ricardo Andrés, el abuelo del Chino Darín. Foto: Captura de Instagram @chinodarin.

Ahora, el Chino continúa este legado familiar que se remonta hasta su abuelo, a quien no pudo conocer ya que falleció días antes de su nacimiento. Sin embargo, el actor de 37 años mantiene vivo el recuerdo de su pariente al publicar este recuerdo en las redes sociales.

Por su parte, el Chino acaba de terminar de grabar una serie de cinco episodios para Netflix llamada El Ruso que estuvo escrita y dirigida por Sebastián Borensztein. La trama se centra en la Segunda Guerra Mundial, donde un cantante de tango argentino es llevado al corazón de la Alemania Nazi por una propuesta engañosa y debe emprender una misión para salvar al mundo.

El Chino Darín en la serie "El Ruso". Foto: Captura de Instagram @chinodarin.

Al finalizar el rodaje, el actor contó su experiencia en sus redes sociales: “Terminamos de rodar hace dos días en Praga (República Checa), después de 81 jornadas de rodaje intenso donde nos dimos muchos gustos que parecían imposibles. Gracias a Sebastián Borensztein por confiar en mí para interpretar al Ruso, y por tu talento para capitanear todo este delirio divirtiéndonos en el proceso, y a todo el equipo que armamos para la serie".

"Un placer enorme a nivel humano y profesional. Algunos viejos repetidos con los que siempre contamos y algunos nuevos descubrimientos en el camino hicieron posible un sueño de proyecto. ¡Espero que lo disfruten!“, escribió.

La Nación/GDA