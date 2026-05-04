Filmarán millonaria serie de Netflix en Uruguay: quiénes actúan, dónde será el rodaje y cuánto se invertirá

Uruguay volverá a ser escenario de una megaproducción internacional, en este caso para Netflix, que este lunes anunció que rodará parte de uno de sus proyectos más ambiciosos en territorio nacional. En conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, con varias autoridades aunque sin la anunciada presencia del presidente Yamandú Orsi, se anunció que El futuro es nuestro se filmará parcialmente en Montevideo.

Según se anunció en conferencia, la miniserie de Netflix tendrá entre 27 y 30 jornadas de rodaje en suelo uruguayo, entre mayo y junio, e implicará una inversión de ocho millones de dólares solo en Uruguay

Se utilizarán más de 15 locaciones públicas y privadas, y las zonas de Ciudad Vieja y Plaza Independencia serán las más intervenidas, aunque también se filmará en Peñarol, Melilla y Parque Lecocq. En concreto, la Plaza Independencia será el set principal de la producción local, informó en la conferencia Melina Sicalos de Montevideo Audiovisual.

Todo este rodaje lleva semanas de trabajo previo e implicará cortes y desvíos de tránsito, que serán notificados de manera correspondiente a través de los canales oficiales de información de la Intendencia de Montevideo. Durante esas casi 30 jornadas se movilizarán unos 4.000 puestos de trabajo entre empleo directo, indirecto y servicios conexos, según anticipó hoy el productor Diego Copello de K&S, la productora responsable de este proyecto que Netflix había anunciado en octubre de 2025.

El futuro es nuestro es una miniserie distópica de ocho episodios que significará el primer gran proyecto de Enzo Vogrincic después de la película La sociedad de la nieve. El uruguayo encabeza un elenco latinoamericano que completan el mexicano Emiliano Zurita, la colombiana Marleyda Soto y los argentinos Delfina Chaves y Marco Antonio Caponi.

Enzo Vogrincic. Foto: Darwin Borrelli.

Está basada en la novela The World Jones Made, de Philip K. Dick, con Mateo Gil como showrunner y Vicente Amorim (Senna), Jesús Braceras (Barrabrava) y Daniel Rezende (O Filho de Mil Homens) como directores. Será la primera adaptación audiovisual en español de una obra del autor y la producción es conjunta entre K&S Films (El Eternauta) y Electric Shepherd Productions, la productora del patrimonio del escritor. Su hija, Isa Dick Hackett, es una de las productoras ejecutivas.

En su momento, Netflix anunció que para llevar a cabo este megaproyecto había reunido a algunos de los técnicos y artistas más reconocidos de América Latina, un plantel que incluye trabajos en la nominada al Oscar Aún estoy aquí, la elogiada El eternauta y Narcos. Además de Vogrincic, la uruguaya Laura Santullo forma parte del equipo de guionistas que conforman —además de Mateo Gil—, Camila Brugés Gómez y Kyzza Terrazas.

Por qué Netflix filmará serie en Montevideo

El futuro es nuestro ya rodó 110 de sus 140 jornadas en Argentina, pero ahora continuará su odisea en Uruguay.

"Es un proyecto, tanto a nivel presupuestario como logístico y productivo, de una escala que no tiene precedentes en la región. Nosotros somos productores de El Eternauta, o sea que venimos de hacer cosas grandes y complejas: esto lo es todavía más", aseguró el productor Diego Copello en la conferencia.

Copello explicó además que esta ficción "tiene como diferencial que sucede en un futuro distópico, en 2047, en una Latinoamérica que se reorganizó política, económica y administrativamente. Por eso la diversidad de actores", y reforzó el carácter continental que tendrá esta propuesta.

En ese sentido, explicó que "la posibilidad de combinar locaciones" y todo lo que ofrecía Uruguay los llevó a elegir desarrollar "una parte crítica del proyecto" en Montevideo y alrededores, y reveló que con esta filmación se inauguran las actividades de K&S Uruguay. "Este año vamos a filmar otro proyecto más, a partir de agosto y hasta fin de año, y estamos desarrollando otros que continuarán a mediano y largo plazo", adelantó.

"¿Por qué Uruguay? Por las locaciones, por la capacidad profesional, tecnológica, logística que se fue desarrollando en los últimos años. Se trata de un mercado, un país y una industria que es un ejemplo de desarrollo y crecimiento en base a políticas publicas, en base a la decisión de apostar a la creación de contenidos audiovisuales, en base a la profesionalización de sus actores, técnicos; a la inversión en tecnología, que es impresionante", destacó Copello.

De qué se trata la serie "El futuro es nuestro"

"Año 2047. El colapso ecológico ha llevado a la creación del FedSur, una coalición de países sudamericanos que aplica medidas extremas para proteger la naturaleza y contrarrestar el hambre y la violencia reinantes", describe la sinopsis oficial.

"Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa que cualquier otra porque es capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores, pero con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente. Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando", completa.