Cómo repetir un éxito: las estrellas y el director cuentan los scretos de "El diablo viste a la moda 2"

Melena Ryzik, The New York Times

Dos décadas después de la original, en El diablo viste a la moda 2 vuelven Meryl Streep, en el papel de la implacable editora de moda Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy, la idealista exasistente con grandes aptitudes periodísticas que regresa a la revista de Miranda, Runway; Emily Blunt como Emily, la mordaz exsubordinada, ahora ejecutiva de diseño; y Stanley Tucci como Nigel, la leal mano derecha de Miranda. También el mismo director, David Frankel.

Los personajes perduraron, pero todos están sacudidos por la economía actual, con señores tecnológicos, consolidaciones corporativas y un panorama mediático en ruinas. Hathaway dijo: “Las cosas que antes parecían tan seguras ahora se sienten tan inestables”, tanto en pantalla como fuera de ella. “Ese fue el hilo emocional que no dejaba de aparecer para mí”.

Para el elenco, reencontrarse fue un placer poco común. “Sus vidas profesionales florecieron por completo en el intervalo”, dijo Streep con admiración sobre Hathaway y Blunt. “Y Stanley y yo ahora somos amigos cercanos. Todo este tiempo, no logro deshacerme de él”. (Y Blunt y Tucci son familia: en 2012, él se casó con la hermana mayor de ella).

Llena de cameos y robaescenas cómicos, El diablo viste a la moda 2, que se estrenó el jueves pasado, es una de las películas más esperadas del momento.

En una reciente entrevista grupal y conversaciones separadas, el director y el elenco reflexionaron sobre filmar con 20 años de diferencia, sobre la ambición y sobre si Streep es mala persona en la vida real. Se rieron mucho.

-¿Cómo piensan hoy la película original?

Streep: Pintoresca. Fue hecha un año antes de que apareciera el iPhone. Es otro mundo, completamente.

Blunt: Ha sido muy conmovedor que tuviera esta vida meteórica que ninguno de nosotros vio venir mientras la hacíamos. Pensábamos que éramos muy graciosos. Pero no creíamos que nadie más lo pensara.

Tucci: Muchas películas envejecen bastante rápido. Esa película funciona siempre. Tienes varias generaciones viéndola.

Frankel: Antes de que el estudio la viera, llamé a Meryl y le dije: por favor, ven a la sala de edición. Ella fue realmente mi socia para hacerla. Se tomó el tren 1 desde TriBeCa hasta Times Square, entró y dijo: “Es genial”. Lo supo enseguida. Eso me dio muchísima confianza.

Blunt:Es la única película mía que les ha gustado a mis hijos. Hice películas infantiles para ellos, que vieron una vez. Mis hijas la volvieron a ver anoche. Pensaron que yo era la persona más cruel del planeta. Y se ven reflejadas en Annie. Dicen: “Soy ella”.

-Pero la nueva película tiene una sensación muy distinta de la original.

Streep:La primera era una historia de Cenicienta, y esta es más como El progreso del peregrino, pero con mejor ropa. Esta joven atravesando estaciones de la cruz, cada crisis de conciencia y cada traición. (A Hathaway) Tienes muchas decisiones importantes. Así que esta es más complicada.

Hathaway: Andy ha vivido una vida que le dio mucha satisfacción. Hizo lo que quería hacer, tuvo muchas aventuras. Lo que no tiene, y le cuesta encontrar, es algo que a mucha gente en el mundo le cuesta encontrar: seguridad laboral. Así que lo que no dejaba de aparecer para mí en esta película era cuánto quería un hogar.

-Al menos sí tiene mejor sentido de la moda. La ropa es todavía más central, de algún modo.

Tucci: Las pruebas de vestuario fueron tan placenteras como hacer la película. Fue un esfuerzo muy colaborativo (con la diseñadora de vestuario Molly Rogers).

Streep:Stanley está usando ahora mismo un traje diseñado por él mismo.

Tucci: Amo la moda.

Hathaway: Ser diseñador de vestuario de una película de El diablo viste a la moda es un acto heroico, porque no es solo el arco de un personaje, son muchísimos. La moda es un lenguaje en la película; otro personaje.

Streep: ¡Es como los dinosaurios en Jurassic Park! ¡Así de importante!

-Meryl, ¿qué te gustaba originalmente de Miranda Priestly?

Streep: Me gustaba la posibilidad de… en la escuela de teatro nos decían: “¿Saben cómo transmitir que son el rey o la reina?”. Y todos respondían: “Bueno, proyectas poder”. Y ayuda tener alzas en los zapatos, cosas así. Y el profesor decía: “No, no, la manera de transmitir poder es cómo se comporta el resto de la gente en la habitación cuando entras”. Tú solo actúas con naturalidad, pero las moléculas alrededor cambian. Así que esa fue la dirección: que todos me tuvieran miedo. No necesitaba levantar la voz ni hacer nada.

Blunt: Tu decisión de interpretarla así fue increíble, no entrar agitándolo por todos lados. Me refiero a tu enorme pene. (Risas)

Streep: La mayoría de los jefes que tuve en mi vida fueron hombres. Así que los copié, a las personas que eran buenas liderando de manera fuerte sin parecer esforzarse demasiado.

-Para muchos de ustedes, la película les cambió la vida.

Frankel: Fue mi primera gran película de estudio, y mi único deseo era: por favor, Dios, déjame volver a trabajar.

Streep: Yo siempre siento eso.

Hathaway: Andy y yo tenemos la misma edad, y en la primera película definitivamente compartíamos la sensación de estar sobrepasadas. Era lo más grande de lo que yo había formado parte y estaba (A Streep) ya me has oído decir esto y no quiero avergonzarte, pero estaba actuando frente a...

Streep: No digas eso.

Hathaway: Está bien, no iré por ahí. Estaba actuando frente a alguien de Nueva Jersey y estaba muy emocionada por eso. (Tomando las manos de Streep) Somos chicas de Jersey.

-¿Cómo se sintió volver a esos personajes dos décadas después?

Tucci: Estaba un poco nervioso. Pensé: “¿Cómo voy a hacer esto otra vez?”. Y entonces simplemente ocurrió. Ya sabes, Nigel envejeció.

Blunt: Hay un cansancio del mundo en él que resulta muy conmovedor. No se preocupa por pequeñeces.

Tucci: Sabe que todo esto solo puede durar cierto tiempo, pero eso solo lo sabes cuando tienes mi edad.

Streep: Estaba tan nerviosa. No estaba en redes sociales, así que no sabía que existía este apetito por la película. Y cuando salimos a la calle para filmar, fue una locura por la atención de los fans]. Eso me desconcertó al principio, realmente me alteró. Pero una vez que estuvimos cómodos y seguros en el estudio, estuve bien.

-¿Qué enseñanzas tienen estas películas sobre la ambición?

Hathaway: No sé si la película dice algo; simplemente muestra. Ves a mujeres ambiciosas en acción, y eso me gusta.

Blunt: La ambición muchas veces fue considerada una palabra negativa para las mujeres. Para los hombres, se ve como algo digno de celebrarse. Y creo que ambición en realidad solo significa sueños con un gran propósito. La primera película ofrecía este espacio muy inspirador para que las chicas aspiraran a eso, quisieran más para sí mismas.

Streep: Si Miranda Priestly fuera Michael Priestly, no habría película, la primera película. Todo lo que hace es ligeramente horrible, pero sería casi adorable si un hombre dijera: “Por supuesto, muévete a un ritmo glacial. Ya sabes cuánto me entusiasma eso”. Y todos dirían: “Es genial, ¿no?”. Pero hay un matiz especial de mercurio alrededor de ese tipo de comentario cuando viene de una mujer. [Finge llorar] Duele más.

-Viendo estas películas pensé en una gran frase de Tina Fey: “Las perras hacen que las cosas sucedan”. ¿Creen que se puede ser una persona mala y una buena jefa?

Streep: Yo soy una persona mala. No tengo que pensar si podría hacerlo.

Tucci: No es mala.

-¿Alguna vez quisieron hacer una “Miranda” en sus vidas reales?

Hathaway: La manera en que Miranda no se disculpa y avanza al ritmo que quiere, y son los demás quienes tienen que seguirle el paso y anticipar lo que va a querer después… a veces me gustaría entrar en ese modo. Pero en la vida real, más o menos tienes que seguir el ritmo del grupo.

Streep: Me gustaría bajar la voz y que la gente prestara atención, pero no funciona.

Blunt: ¡No funciona!

-Había apuestas muy distintas haciendo esta película. Hay un legado. un presupuesto más grande.

Frankel: La primera película fue un desastre todos los días. Llevaba un diario. Y en esta película, en el Día 4, dije: “Veamos cómo fue el Día 4 hace 20 años”. Y decía: “Jueves. Es difícil imaginar que un día pudiera salir peor que este”.

Hathaway: Ese no era el ambiente en el set.

Blunt: ¡No sudaste ni una gota! Mi parte favorita es escuchar a David reír detrás del monitor. Eres un tipo de risa muy discreta, pero cuando realmente sueltas una carcajada, es un sueño.

Frankel: El presupuesto de la secuela fue mayormente para ellos. para el elenco. Así que hacer la película fue bastante parecido. Siempre estábamos peleando por recursos y nunca alcanzaba. Pero eso es normal, pasa en todas las películas.

Streep: Eso no es cierto. Las películas sobre mujeres tienen una pelea presupuestaria mucho mayor que las de Christopher Nolan o algo así. Lo amo y me encantaría trabajar con él, pero...

Frankel: Meryl tiene razón. Existe la expectativa de que las películas sobre mujeres tengan una taquilla limitada, y entonces, basados en eso, los estudios dicen: “Bueno, esto es lo que reciben”. Y hay otras películas en las que se presume una taquilla ilimitada, así que el presupuesto es ilimitado. Y volvimos a pasar por eso, incluso en una película de esta escala. Veremos quién tiene razón.

-Meryl, tienes un discurso en la película sobre el costo de una carrera como la de Miranda, pero también dices, enfáticamente, cuánto amas trabajar. En mi función, esa línea hizo llorar a la gente. Gracias por eso.

Streep: Eso fue improvisado. De nada.

