"El diablo viste a la moda 2" arrasa en taquilla en Uruguay antes de su estreno: qué récord le robó a "Barbie"

La taquilla no espera a nadie. Ni siquiera a Michael, la biopic sobre el Rey del Pop que hizo historia en su estreno con más de 218 millones de dólares recaudados a nivel mundial y que, a pocos días del récord, ya enfrenta a su primer gran rival.

La película sobre el ascenso en la música de Michael Jackson se convirtió en la biopic con el mejor estreno, superando a la exitosa Oppenheimer de Christopher Nolan. Pero su dominio parece tener los días contados.

Eso se debe a que este miércoles se estrena en todo el mundo El diablo viste a la moda 2, la esperada secuela de la comedia de 2006 que reunió a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, ahora de regreso junto a nuevas incorporaciones como Justin Theroux, Kenneth Branagh y Lady Gaga.

A 20 años del film que marcó a una generación, Miranda, Andy, Emily y Nigel regresan a las glamorosas calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway. Y lo hace con presencia uruguaya, ya que vestidos de la diseñadora Gabriela Hearst son parte del vestuario.

El entusiasmo por su lanzamiento es tal que la película ambientada en el mundo de la moda ya se convirtió en un fenómeno antes de su estreno en Uruguay. La preventa superó las 13.000 entradas, según datos proporcionados por los complejos Movie y Life Cinemas a TV Show.

En Life Cinemas, la película ya superó las 4.000 entradas en preventa. El fenómeno también se trasladó al merchandising: las carteras rojas que sirven para colocar el pop adentro, se volvieron virales en redes y fueron de distribución exclusiva de Life, se agotaron en 15 minutos y eran más de 1.200 unidades disponibles. Uruguay fue uno de los pocos países de Latinoamérica en contar con este producto.

Por otra parte en Movie, El diablo viste a la moda 2 ya superó las 10.000 entradas en la preventa. En sus complejos, la película tendrá un promedio de 25 funciones diarias, y se informó que las salas VIP, ubicadas en Portones y Montevideo Shopping, agotaron todas las funciones para los primeros cuatro días.

Los complejos también cuentan con merchandising oficial en colaboración con Rotunda. Se trata de dos modelos de tote bag y un pañuelo con diseño de la película, disponibles a través de la web de Movie.

Imagen de la película "El diablo viste a la moda 2". Foto: Archivo. Foto: Macall Polay

Así, las cifras locales ya superaron a Barbie, uno de los últimos fenómenos de la taquilla, que con 14.000 entradas tenía el récord de preventa en Uruguay. Otro techo que cae antes del estreno.