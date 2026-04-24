Crítica: la película de Michael Jackson es una biopic previsible y familiar, pero la salvan las canciones

Estaba visto: Michael es una biopic musical incapaz de escapar del protocolo preestablecido del género. Es una versión sanitizada de la vida de Michael Jackson y deja afuera, por problemas judiciales, las aristas más polémicas de su biografía. Al final se anuncia que la historia continuará, aunque no se garantiza que la propuesta mejore.

Está producida por el entorno comercial y gerencial del artista, fallecido en 2009, y por parte de la familia, ya que todos los hermanos figuran como productores ejecutivos, menos Randy, Rebbie y Janet, que curiosamente tampoco aparecen como personajes.

La película sigue los primeros años de la carrera de Jackson y su crecimiento artístico bajo la tutela de Joseph, el patriarca despótico de la familia, con una dedicación comparable a la del padre de las hermanas Williams, aunque mediante métodos bastante más violentos. Lo interpreta Colman Domingo, detrás de una caracterización desafortunada.

Se incluye el surgimiento de los Jackson 5, un grupo de hermanos talentosos de Gary, Indiana, su salto —gracias al menor del clan, queda claro— al estrellato y el inicio de la carrera solista de Michael Jackson hasta sus dos primeros discos. Uno de ellos es Thriller, el más vendido de la historia, que lo consolidó como una de las mayores estrellas de la música.

La película abre y cierra —como dicta la fórmula— con un show: la presentación en Wembley de Bad, su primer disco liberado de la autocracia paterna. La canción homónima cierra la película con la espectacularidad requerida.

El recorrido está plagado de canciones, subrayando la potencia de su repertorio, pero sin detenerse en su proceso creativo, que parece surgir por generación espontánea. Los grandes hitos de su carrera se reconstruyen con un despliegue acorde a las ambiciones del proyecto, aunque sin traducirse en una mirada cinematográfica especialmente reveladora.

Jackson es presentado como un ser angelical: soporta los castigos de su padre, mira Tiempos modernos comiendo pop con su madre, lleva regalos a niños en los hospitales. Sus excentricidades (tener de mascota a un chimpancé, entablar amistad con una llama) son tratadas con indulgencia, cuando no con simpatía. Se lo perfila como un Peter Pan sin ego —condición discutible para alguien que alcanzó ese nivel de exposición—, siempre acompañado por su leal guardaespaldas, cuya admiración parece modelar la que la película espera del espectador.

Ese enfoque reduce a Michael a un retrato plano de un personaje riquísimo. La narración evita la etapa de las acusaciones por abuso sexual, que habrían estado en el guion original pero fueron retiradas por cuestiones legales. Esa ausencia debe haber reconfigurado del relato, centrándolo en la historia de un hijo que intenta escapar de la tiranía de un padre ogro.

Las canciones son bailadas con entrega y una evidente predisposición genética por Jaafar Jackson, sobrino de Michael e hijo de Jermaine, uno de los Jackson 5. Miles Teller encarna a John Branca, su principal asesor comercial y también productor del film.

Dirige Antoine Fuqua que es un director de prestigio que acá se embarca en su película más impersonal. El guion es de John Logan que tiene tres nominaciones al Oscar (una por Gladiador, dos por películas de Scorsese, incluyendo la biográfica El aviador) pero probablemente su trabajo se haya visto diezmado por los arreglos de último momento que sufrió el proyecto. No es excusa, igual.

Incluso dentro de un género propenso a la fórmula como la biografía de una estrella musical, Michael resulta previsible y sin relieve, más preocupada por preservar una imagen que por explorar las tensiones que la hicieron posible.

Michael ( * * *)

Estados Unidos, 2026. Director: Antoine Fuqua. Guion: John Logan. Fotografía: Dion Beebe. Música: Michael Jackson. Con: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long, Juliano Valdi, KeiLyn Durrel Jones, Laura Harrier, Miles Teller. Duración: 127 minutos. Estreno: 23 de abril, en cines

