Paris, la hija de Michael Jackson, durísima con la biopic sobre su padre: "Son puras mentiras descaradas"

Luego de años de expectativa, Michael, la esperada biopic sobre Michael Jackson, finalmente llegó a los cines de todo el mundo. Protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista, la película recorre con ambición tanto la vida íntima como la carrera meteórica del cantante fallecido en 2009.

La biopic se sumerge en una infancia atravesada por la exigencia familiar y el rigor artístico que marcaron sus primeros pasos en la música. Desde su irrupción junto a The Jackson 5 —un fenómeno clave del soul y el pop setentista— hasta su despegue como solista con Off the Wall y la consagración definitiva con Thriller, la narrativa reconstruye sus inicios, sus espectáculos multitudinarios y su vínculo con figuras determinantes de la industria.

El 12 de abril, durante la premiere en Berlín, la presencia de Bigi Jackson —el menor de sus tres hijos— fue leída como un respaldo explícito al proyecto. En la misma línea, su hermano Prince Jackson también expresó públicamente su apoyo. Sin embargo, la postura de Paris Jackson marcó un contrapunto claro.

Con el estreno ya en marcha, volvieron a tomar fuerza sus declaraciones de septiembre, cuando se distanció del proyecto y lanzó duras críticas. En una serie de publicaciones en Instagram, Paris desmintió al actor Colman Domingo —quien interpreta a Joe Jackson en la película dirigida por Antoine Fuqua— tras haber asegurado que ella había sido “muy colaborativa” durante la producción.

“Leí uno de los primeros borradores del guion y dejé mis observaciones sobre lo que me parecía deshonesto o no me convencía. Como no lo corrigieron, seguí con mi vida. No es mi problema, no es mi circo”, escribió Paris, marcando distancia de manera tajante.

Sus declaraciones llegaron luego de que Domingo, durante un evento benéfico en el Festival de Cine de Venecia, agradeciera tanto a ella como a su hermano Prince por su supuesta participación y respaldo: “Están completamente a favor de nuestra película”, aseguró, además de describir a Paris como “muy colaborativa”. La respuesta no tardó en llegar: “No digas que fui ‘colaborativa’ en el set de una película en la que tuve 0% de participación, jaja. Es rarísimo”, retrucó la artista.

Más allá de ese cruce puntual, el foco de sus críticas estuvo puesto en el contenido del film. Según explicó, decidió apartarse definitivamente cuando sus aportes fueron ignorados: “La dejé en paz porque no es mi proyecto”.

Sobre la fidelidad del relato, fue aún más contundente: “Una de las razones por las que no dije nada hasta ahora es porque sé que muchos de ustedes van a estar felices con la película. Hay una gran parte del fandom de mi papá a la que esto está dirigido, que todavía vive en una fantasía. Y les va a encantar”.

Jackson junto a Paris y Prince. CMP

En esa línea, comparó Michael con otras biopics recientes como Bohemian Rhapsody, centrada en Freddie Mercury, o The Dirt, sobre Mötley Crüe: “El tema con estas biografías es que son Hollywood. Son un mundo de fantasía. No son reales, pero te las venden como si lo fueran”.

Para Paris, el problema con la película sobre su padre no es la excepción: “La narrativa está controlada. Hay muchas inexactitudes y son puras mentiras descaradas. Y eso, la verdad, no me va. No me gusta la deshonestidad. Hablé, no me escucharon y me fui. A ustedes les va a gustar la película. Así que vayan, mírenla, disfrútenla, hagan lo que quieran, pero déjenme afuera de esto”.

La narrativa de Michael llega hasta 1988, cuando Jackson realizó su primera gira en solitario, para promocionar el que era su séptimo álbum de estudio, Bad. Según la revista estadounidense especializada Variety, que cita a una persona cercana a la producción, un tercio de la película estaba inicialmente dedicado a los problemas judiciales de la estrella.

Tan sólo después del rodaje, los abogados a cargo del legado de Jackson se dieron cuenta de que existía una cláusula en el acuerdo firmado con la familia de Jordan Chandler que prohibía cualquier representación o mención suya en una película. Por lo tanto, el final del largometraje tuvo que hacerse de nuevo totalmente.

En Uruguay, la biopic sobre la estrella del pop puede verse en varias salas de los cines Movie, GrupoCine, Life y Ópera.