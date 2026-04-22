"Michael": el entrenamiento de Jaafar Jackson para la biopic y la cláusula secreta que hizo cambiar el final

Desde el ritmo de sus pies imparables cuando era un niño lleno de potencial en los Jackson Five al éxito mundial, Michael explora la disyuntiva de Michael Jackson entre su familia y su arte en una cinta dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por el sobrino de Jackson, Jafaar, transformado hasta en el más mínimo detalle en su tío.

La película llega mañana a los cines de Uruguay y el mundo tras un preestreno en Berlín que reunió a gran parte de la familia Jackson, que se dieron un baño de multitudes con tres días de celebraciones para presentar el filme.

Michael Jackson “se encontraba dividido entre el amor por su familia y su impulso por crear su propio arte, cómo luchaba contra la soledad mientras buscaba la libertad”, señaló Fuqua en un panel celebrado en Berlín tras la presentación de la cinta.

Eso es en lo que se centra un filme que llega hasta 1988, cuando Jackson realizó su primera gira en solitario, para promocionar el que era su séptimo álbum de estudio, Bad.

Un plazo de tiempo que permite evitar los temas más controvertidos, sobre todo los casos judiciales que empezaron a empañar la imagen del icono a partir de 1993.

El adolescente Jordan Chandler presentó entonces una denuncia contra él por abusos sexuales. El caso se resolvió en 1994 con un acuerdo económico con la familia del joven.

Lo mismo ocurrió con el juicio penal de 2005 en Santa Maria (California), en el que se enfrentaba a 10 cargos tras las acusaciones de otro adolescente. La estrella fue absuelta.

Según la revista estadounidense especializada Variety, que cita a una persona cercana a la producción, un tercio de la película estaba inicialmente dedicado a los problemas judiciales de la estrella.

Imagen de la película "Michael". Foto: Difusión.

Tan sólo después del rodaje, los abogados a cargo del legado de Michael Jackson se dieron cuenta de que existía una cláusula en el acuerdo firmado con la familia de Jordan Chandler que prohibía cualquier representación o mención suya en una película.

El final del largometraje tuvo que hacerse de nuevo totalmente.

En la versión que se estrenará, el filme termina con dos conciertos: el último de Michael Jackson con sus hermanos como parte de los Jackson Five en 1984 en Los Ángeles, y el de Londres en 1988 para la gira Bad, cuando estaba en la cumbre de su gloria.

Lo que cuenta Michael es la primera etapa junto a sus hermanos, en la que hubo un punto de inflexión, la grabación del anuncio de Pepsi en 1984 en el que la pirotecnia le provocó quemaduras graves en la cabeza.

Este capítulo, que se muestra en la película, significó para él tanto un cambio físico, por la pérdida de cabello en la zona afectada, como personal.

Son algunos de los detalles que cuenta un filme en el que dos actores dan vida a Jackson. El pequeño Juliano Valdi le interpreta de niño y su sobrino Jaafar, en sus inicios como estrella.

Un tema ampliamente abordado en la cinta es la dimensión familiar de la leyenda Jackson, con el patriarca Joseph Jackson (interpretado por Colman Domingo), que maltrataba a su hijo prodigio, en el centro de la historia.

Michael Jackson, que empezó a actuar en los escenarios a los cinco años, nunca tuvo amigos de su edad. Vivía rodeado de sus ocho hermanos y hermanas, todos artistas.

Este biopic lleva la marca del clan que interpreta a la estrella.

Imagen de la película "Michael". Foto: Difusión.

A nivel de la producción, figuran Graham King (Bohemian Rhapsody), y sobre todo los albaceas testamentarios del Rey del Pop, John McClain y John Branca, este último también representado en la película.

Los hermanos y hermanas Jackson que todavía están vivos están en los créditos como productores ejecutivos.

Según Variety, Lionsgate, el distribuidor, espera recaudar 700 millones de dólares con esta película, cuyo presupuesto asciende a 200 millones de dólares.

Esto situaría a Michael muy por delante de todas las producciones del género, excepto por Bohemian Rhapsody (910 millones de dólares).

La herencia del Rey del Pop genera varios cientos de millones de dólares cada año gracias a espectáculos como el musical MJ o Michael Jackson ONE, del Cirque du Soleil.

El documental This is It, sobre los ensayos de la gira que Michael Jackson preparaba justo antes de su muerte, recaudó casi 270 millones de dólares en todo el mundo en 2009.

Genética y trabajo

Aunque Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza, contaba con el factor de la genética, tuvo que asistir a clases de actuación para ponerse en la piel de su tío, además de someterse a un duro entrenamiento para replicar sus movimientos de baile, lo que le llegó a provocar heridas sangrantes en los pies.

Este episodio tuvo lugar el primer día de grabación, en el estadio Wembley (Londres), para recrear el Bad World Tour (1988), donde llevó a cabo “una de las actuaciones más difíciles”, según destacó Fuqua en Berlín.

El trabajo de Jaafar ese día fue todo lo que el productor, Graham King, y Fuqua necesitaron para convencerse de las capacidades del joven de 29 años, que, según confesó, nunca quiso ser actor y ocultó durante casi un año el papel a su familia porque quería estar totalmente seguro de estar a la altura de este reto.

Incluso la matriarca del clan, Katherine Jackson, se mostró conforme con la decisión al ver la prueba de cámara de Jafaar y afirmó: “Ese es Michael“.

Imagen de la película "Michael". Foto: Difusión. Foto: Captura de YouTube

Jafaar creció en la casa familiar de los Jackson en Encino, California, que el cantante, amante de los animales, convirtió en un pequeño zoo particular con un chimpancé, Bubbles, una jirafa o una llama, entre otros a los que el artista consideraba “amigos”.

En la película, la casa es la original, al igual que la calle donde se grabó el famoso videoclip de Thriller y los Grammys que se agolpaban en sus manos en la gala de 1984.

No todo fue una camino de rosas para el cantante de “Billie Jean” y es que la difícil relación con su padre, Joseph “Joe” Jackson (interpretado por Colman Domingo), dominó la primera etapa de su vida, como cuenta el filme.

En contraste la madre de Michael Jackson, interpretada por Nia Long, creó un espacio “basado en el amor y la seguridad” para su hijo pequeño.

En base a agencias