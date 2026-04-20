¿Qué hay para hacer en la semana? El regreso de Buenos Muchachos, la biopic de Michael Jackson en cines y más

La semana del domingo 19 al sábado 25 de abril llega cargada de novedades. Llegan varios estrenos esperados a las plataformas de streaming, varios títulos esperados a la pantalla grande, y una de las grandes bandas uruguaya regresa a los escenarios.

Aquí un repaso por las cosas para hacer en la semana.

“Apex”, “Marty Supremo” y “Rick & Morty” en el streaming

Es una semana cargada de estrenos en las plataformas. A Netflix, el jueves llega la serie animada Stranger Things: Relatos del 85, la temporada 2 de Una nueva jugada con Kate Hudson y el documental Yiya Murano: Muerte a la hora del té; y el viernes, el thriller Apex con Charlize Theron y Taron Egerton.

En HBO Max, el viernes se estrena la serie Hombre a medias con Richard Gadd y Jamie Bell, y el sábado la temporada 9 de Rick y Morty. Y en Prime Video, el miércoles se estrena Marty Supremo con Timothée Chalamet, y el jueves La vida de Chuck, con Tom Hiddlestone. Y hay mucho más.

La vuelta de los Buenos y un montón de música por ahí

El regreso de Buenos Muchachos a tres años y medio de sus últimos conciertos sacude esta semana a la escena local. La banda se presentará el viernes y sábado en el Teatro de Verano y la primera función ya se agotó.

Hay más planes que se destacan, como la presentación del disco solista de Juan Campodónico, Todo esto tampoco soy yo, el martes y miércoles en la Sala Balzo del Auditorio del Sodre; el regreso de Samba do Marcio a Sala del Museo, el jueves, o la llegada de la propuesta Nair circular, de la banda Nair Mirabrat, el jueves, sábado y domingo a la Sala Zavala Muniz.

Sandra Mihanovich regresa al Auditorio Adela Reta. Foto: Archivo. Foto: Difusión

El viernes, la cantante argentina Sandra Mihanovich volverá a la sala principal del Auditorio del Sodre, esta vez para presentar Soy lo que soy sinfónico con una orquesta local dirigida por Leo Sujatovich. En ese mismo escenario, pero con entradas agotadas, Lucas Sugo mostrará su propio sinfónico el sábado. El sábado habrá otro sold out, pero en el Antel Arena: el de Milo J, que repetirá el domingo. Y abrirá la nueva Trastienda, con TOCH.

Comienza un festival de cine documental musical

El jueves inicia el festival internacional de cine documental musical In-Edit, que tendrá su primera edición presencial del 23 al 26 de abril en Sala Zitarrosa y Cinemateca Uruguaya.

La película de apertura será Its Never Over, Jeff Buckely, de Amy Berg, sobre el cantante de los años 90. El jueves a las 19.30 en la Zitarrosa. Entradas: Tickantel a 400 pesos.

La selección, compuesta por seis películas, incluye Michael Gondry (viernes, 19.45 en Cinemateca) sobre el universo creativo del director de videos musicales. También One on One: John & Yoko, centrado en el concierto que dieron en Nueva York, en 1972.

Del humor al reencuentro con un actor imperdible

El regreso de Pompeyo Audivert a Montevideo es siempre un motivo de celebración. El actor argentino regresa con Habitación Macbeth, una versión para un hombre solo de la emblemática tragedia de Shakespeare. Hará una única función, este viernes a las 21.00 en el Teatro Stella. Esa misma sala recibirá el sábado al humor del argentino Juli Bellese al tiempo que, hablando de humor, esa noche estará Diego Delgrossi en la Vieja Farmacia Solís. Y habrá una nueva oportunidad para ver a Fernando Schmidt, Gonzalo Eyherabide y Martín Mazzella en Hasta aquí hemos llegado, el 25 en Undermovie.

Pompeyo Audivert en "Habitación Macbeth". Foto: Archivo.

Biopic del Rey del Pop y todas las novedades en los cines

Además del documental sobre China Zorrilla, del que se habla en páginas anteriores, la cartelera de cines tendrá el estreno excluyente de Michael, una película sobre la juventud y el ascenso del Rey del Pop, Michael Jackson, quien es interpretado por su sobrino, el debutante Jaafar Jackson. Dirige Antoine Fuqua. El otro estreno anunciado para el jueves es de terror: Los extraños 3, nueva entrega de una trilogía en la que seres enmascarados son una terrible pesadilla. Para completar, el martes en Movie de Montevideo Shopping habrá función del animé Se levanta el viento, de Hayao Miyazaki.