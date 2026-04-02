Juan Campodónico presenta su debut solista con dos funciones: fechas, lugar, precios y cómo comprar entradas

Tras lanzar Ohm, el esperado nuevo disco de Bajofondo, el colectivo que fundó junto a Gustavo Santaolalla y que integra desde hace 25 años, Juan Campodónico se prepara para presentar en vivo su primer disco solista: Todo esto tampoco soy yo, en doble función en la Sala Hugo Balzo.

El álbum, elegido como uno de los mejores discos uruguayos de 2025 por El País y celebrado por la crítica regional, es un crisol que sintetiza mucho de lo que representa Campodónico como artista. Allí están su impronta de guitarrista, su inquietud de productor, su faceta de compositor y su voz de cantante como una de las principales novedades. Todo eso en un terreno híbrido que mezcla vanguardia y tradición, el cruce sobre el que el también fundador de Peyote Asesino ha construido su carrera.

Ese mundo nuevo y para nada desconocido explica en cierto modo la ambigüedad del concepto Todo esto tampoco soy yo, que ahora va por su siguiente paso. Tras mostrarlo en vivo en formatos live set y acompañado de la cantante y guitarrista Camila Rodríguez, de Niña Lobo, Juan Campodónico presentará formalmente su álbum el martes 21 y miércoles 22 de abril en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre.

La segunda función se anunció luego de que la primera estuviera casi agotada; las entradas están en Tickantel a un precio único: 1.500 pesos.

El show se planteará como una experiencia inmersiva, con un diseño casi teatral que el músico trabaja junto al director Felipe Ipar y que busca, según adelantó Campodónico en sus redes sociales, “juntar todo, el concierto, la rave, lo contemplativo y lo expansivo, en una dinámica nueva”.

Este capítulo entonces continúa en sintonía con lo que le decía el año pasado a El País, cuando salió el disco: “No había un artista Juan Campodónico, lo estamos creando. No es de la nada: lo estamos basando en una identidad, en unas raíces, un montón de cosas, pero tiene algo de eso, de reinventarse, y de la creación en sí”.