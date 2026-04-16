La fe de Lucas Sugo en su cumpleaños más difícil y el conmovedor mensaje de su hija: "Mi sostén"

No fue un cumpleaños más. Lucas Sugo celebró sus 48 años este miércoles 15 de abril rodeado del amor de su familia, pero atravesando uno de los momentos más duros de su vida: la enfermedad de su hija Flor.

En ese contexto, el cantante eligió volcar su sentir y emociones en redes sociales con un mensaje cargado de fe y esperanza. “Gracias Señor amado por darme fuerza y esperanza todos los días, tú sabes lo que más pide mi corazón en estos tiempos… #sanidad para mi familia”, escribió.

La publicación rápidamente superó los cinco mil “me gusta” y se llenó de mensajes de apoyo: “Bendiciones”, “ídolo”, “qué lindo verte rodeado de amor” y “te queremos” fueron algunas de las palabras que dejaron sus seguidores.

Pero el saludo que más conmovió fue el de su hija Flor Sugo, de 23 años, quien atraviesa un tratamiento oncológico en Estados Unidos. A la distancia, le dedicó un mensaje cargado de amor y gratitud: “Feliz cumpleaños papá, mi sostén. Gracias por darme fuerzas cada día, por cuidarme siempre. Te amo mucho. Hoy a la distancia pero ya volveremos a estar todos juntos en casita”. El texto estuvo acompañado por un collage de fotos que recorre distintos momentos compartidos, desde recuerdos más antiguos hasta postales recientes.

Su hijo Agustín también se sumó con un sentido mensaje: “Feliz cumpleaños. Te amo mucho. El mejor padre que la vida me pudo dar”. A su vez, su esposa Anto publicó otro collage familiar con imágenes junto al cantante y la menor de sus hijas, acompañado de un deseo simple pero profundo: “Que Dios bendiga tu vida. Te amamos”.

El círculo cercano se completó con el saludo de su productor y amigo Diego Sorondo, quien eligió homenajearlo públicamente con fotos de giras y momentos compartidos: “Feliz cumple querido amigo. Lo mejor para vos. Lo más importante ya te lo dije varias veces personalmente”. El artista no tardó en responderle: “Gracias querido amigo incondicional”.

El saludo de Flor Sugo a su papá Lucas el día de su cumpleaños. Foto: @flor.sugo

El cumpleaños llega en un contexto especialmente sensible. Hace un año, Flor fue diagnosticada con un carcinoma de sitio primario desconocido, un tipo de cáncer poco frecuente que la llevó a instalarse en Estados Unidos para someterse a un ensayo clínico.

Desde entonces, la joven ha compartido su proceso en redes sociales con mensajes que combinan dolor, fe y fortaleza. “Un año donde la vida me llevó al límite”, escribió recientemente, en una reflexión donde también habló de aprendizaje y tesón.

A la distancia, pero más unidos que nunca, la familia Sugo atraviesa este proceso sostenidos por el amor y la fe. Y en medio de este difícil momento, el cumpleaños del cantante se convirtió en una muestra de apoyo, esperanza y unión.