Recuperaron parte de los equipos robados a Lucas Sugo y detuvieron a un sospechoso tras un operativo policial

Luego del robo que sufrió el equipo de Lucas Sugo en pleno Centro de Montevideo, la Policía logró recuperar parte de los objetos sustraídos en un operativo que se concretó en las últimas horas y que permitió dar con un posible involucrado.

De acuerdo al comunicado emitido por la Jefatura de Policía de Montevideo, el hecho ocurrió en la madrugada del viernes 3 de abril, cuando personal policial tomó conocimiento de un hurto en el interior de un vehículo estacionado en la zona de Aquiles Lanza y San José. Allí se encontraba parte del equipamiento utilizado por el cantante y su banda.

A partir de un trabajo de investigación que incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia de la Dirección General del Centro de Comando Unificado, se logró ubicar y detener a un hombre de 45 años, sin antecedentes penales, que estaría vinculado al caso.

Durante el procedimiento, la Policía incautó varios de los objetos denunciados como robados: dos computadoras MacBook Air, un bajo y una interfaz de audio Focusrite 18i20. Se trata de herramientas fundamentales para el trabajo del artista, por lo que su recuperación representa un alivio parcial para el equipo. También incautó un auto Hyundai HB20.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia de 6º turno, que dispuso una serie de pasos a seguir para continuar con la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.

El cantante Lucas Sugo. Foto: Darwin Borrelli.

El episodio había generado preocupación horas antes, cuando el propio Lucas Sugo utilizó sus redes sociales para denunciar el robo. Según relató, delincuentes ingresaron al ómnibus en el que se traslada el staff mientras él y sus compañeros descansaban en un hotel céntrico.

“Se llevaron varias herramientas de trabajo: el bajo, una cámara fotográfica con lente, dos laptops y un dron”, detalló el músico en ese momento, y pidió colaboración a sus seguidores para recuperar los objetos sustraídos.

El robo ocurrió luego de una presentación multitudinaria en las Criollas del Parque Roosevelt, en el marco de la Semana de Turismo. Pese al mal momento, el artista no suspendió sus compromisos y continuó con su agenda, que incluyó un show en La Charqueada, en Treinta y Tres el viernes a la noche.

Ahora, con parte de los equipos recuperados, el entorno del cantante sigue atento al avance de la investigación, con la expectativa de poder recuperar la totalidad de los elementos robados en los próximos días.