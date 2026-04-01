“La vida me llevó al límite”: el desgarrador mensaje de Flor, la hija de Lucas Sugo, a un año de su diagnóstico

La joven Flor Sugo, que supera los 66 mil seguidores en Instagram, publicó un extenso mensaje acompañado de fotos de este último año: rodeada de su familia, celebrando su cumpleaños número 23 y también durante su estadía en Estados Unidos, donde continúa su tratamiento tras ser diagnosticada con un carcinoma de sitio primario desconocido, un tipo de cáncer poco frecuente en el que no se logra identificar con certeza el origen.

“A un año de cuando recibí el diagnóstico que cambió de un día para otro mi vida”, comienza el texto que escribió la hija mayor de Lucas Sugo. Y sigue con crudeza: “Un año donde los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite”.

Florencia habló de los momentos más difíciles, de las preguntas sin respuesta y de los miedos que aún aparecen, pero también del proceso interno que atravesó: “Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir”.

En su reflexión, también hizo foco en la fragilidad de la vida y en el cambio de prioridades que le impuso la enfermedad. “De un momento a otro te ves obligada a dejar todo atrás y enfocarte en lo único importante: la salud”, escribió.

La joven estudiante de medicina contó que transita días buenos y otros no tanto y que se permite sentir y expresar sus emociones. Destacó, además, el rol de la mente en el proceso: “Tratar de callar el ruido mental y llenarnos de pensamientos positivos es fundamental para sanar”.

Con fe y esperanza, cerró su mensaje con una frase contundente: “Seguimos firmes, un día a la vez, dejando todo en manos de Dios y de la medicina”.

También agradeció a quienes la han acompañado desde el primer momento y dejó un pensamiento final: “Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una”.

Un proceso largo y lejos de casa

Florencia fue diagnosticada en 2025 con un carcinoma de sitio primario desconocido. Según contó ella misma, los médicos se inclinan por pulmón, ya que allí se encuentra la mayor masa tumoral.

Tras un primer tratamiento en la región, la joven viajó a Estados Unidos para participar de un ensayo clínico con una nueva medicación. Actualmente se encuentra instalada allí y podría permanecer entre uno y dos años.

A pesar de la distancia, el entorno familiar se mantiene presente y el propio Lucas Sugo ha transmitido en varias oportunidades señales de esperanza. “Hay señales muy lindas que estamos viendo hacia adelante. Pero son procesos largos”, dijo el cantante en una entrevista reciente con El País.

El cantante Lucas Sugo junto a Flor y sus otros dos hijos menores. Foto: @flor.sugo

La noticia se hizo pública el 31 de marzo de 2025, cuando el artista se quebró en pleno show en Melo y pidió a su público que rezara por su familia. “Estoy pasando el peor momento de mi vida”, dijo entonces, visiblemente afectado, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

Poco después, un comunicado oficial confirmó que su hija estaba atravesando un tratamiento oncológico y que viajaría al exterior para continuar con los estudios y la atención médica.

Desde entonces, Florencia eligió compartir su proceso en redes sociales, con mensajes donde combina honestidad, fe y resiliencia, y que generan una fuerte conexión con quienes la siguen.