Llega "This Is Michael", el show tributo de Lenny Jay al Rey del Pop: fecha, lugar y precio de las entradas

Además de Michael, la biopic que repasa parte de la vida del Rey del Pop y llega a los cines uruguayos este jueves, los fanáticos de Michael Jackson tienen más motivos para festejar. Eso se debe a que se anunció la llegada de This Is Michael, espectáculo tributo a cargo de Lenny Jay, que ha recorrido el mundo y ganado elogios por su imitación del artista.

El espectáculo que llega a Montevideo se encuentra en una gira mundial que ya lleva más de medio millón de entradas vendidas y en el que se repasan 20 hits del cantante junto a bailarines, pantallas gigantes y una invitada de lujo.

Se trata de la guitarrista Jennifer Batten, quien acompañó a Jackson en sus giras mundiales Bad, Dangerous e HIStory, y se presentó en el histórico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 1993, uno de los más vistos de la historia.

This Is Michael es un show tributo a Michael Jackson que se presentará en el Auditorio Adela Reta el próximo 1° de setiembre. Las entradas están a la venta por Tickantel, desde 1.800 a 5.000 pesos.

Imagen del espectáculo "This Is Michael". Foto: Difusión.

El artista principal que se subirá al escenario es Lenny Jay, bailarín y cantante cuya actuación ha recibido elogios de quienes mejor lo conocieron: la familia de Michael Jackson, por su talento vocal como por su parecido con el artista fallecido en junio de 2009.

La gira del espectáculo This is Michael ha recorrido más de 25 ciudades en más de 15 países, conquistando audiencias en Europa, América y Asia con una producción elogiada que combina música en vivo, las icónicas canciones y los pasos de baile, más visuales, en una experiencia de más de dos horas.

Con más de 20 temas icónicos, Lenny Jay transportará al público en un viaje por los momentos más gloriosos de la carrera del Rey del Pop en este espectáculo que llega por primera vez a Uruguay.