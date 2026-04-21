La figura de Canal 12 que debuta con su show en Buenos Aires y el famoso argentino que lo apadrina

Los protagonistas de esta escena que se grabó en Ciudad Vieja son dos actores —uno uruguayo y otro argentino— . El objetivo del video, qué rápido se volvió viral, era promocionar un show debut en Buenos Aires y eligieron hacerlo en tono distendido y con mate de por medio.

El humorista uruguayo Germán Medina está a punto de dar un paso importante en su carrera: el próximo 2 de mayo presentará por primera vez su espectáculo en la capital argentina, y el actor argentino Pedro Alfonso le dio su respaldo en este anuncio.

El clip fue grabado aprovechando la visita de Alfonso a Montevideo por motivos laborales —vino a presentar la obra Cortocircuito en el Teatro Metro este fin de semana y regresará el próximo sábado—. Sentados en un banco de Plaza Independencia, Medina le cuenta que cruzará el Río de la Plata con su show por primera vez. “La vas a romper”, le anticipa Alfonso.

El intercambio deriva hacia la vida familiar y el vínculo con sus hijos. En tono de humor, el integrante de Verdaderos culpables (Canal 12) comenta que a su hijo Mateo “no le gusta” lo que hace. Alfonso se identifica: a él le pasa algo similar. “Les da más vergüenza, pero está bueno que se mantengan al margen”, reflexiona.

“Llegás a tu casa y tu hijo no te deja cantar ni bailar, ¿no te censuran?”, le pregunta Medina. “Yo ya no bailo”, responde el argentino, entre risas. “No se puede ser feliz. Es como vivir con un hater”, remata el uruguayo.

La escena tiene un giro final: aparece Mateo, hijo de Medina y Lucía Rodríguez, y rompe con el discurso “anti cholulo” al acercarse al exShowmatch para elogiarlo y pedirle una foto. El momento cierra con una selfie que terminó de conquistar a los usuarios.

El video acumuló miles de reacciones y comentarios, entre ellos el de la actriz argentina Eugenia Tobal, quien escribió: “Quiero verte”.

El debut será el 2 de mayo a las 22:30 en el Teatro Border, en Palermo, y las entradas están disponibles en la web de la sala. La expectativa es alta y el propio humorista lo vive como un desafío especial.

“Es la primera vez que llevo el monólogo entero a Buenos Aires, con todo lo que eso conlleva”, contó a TV Show. “Los desafíos siempre están buenísimos. Actuar en otros lugares siempre suma”.

Hasta ahora, su única experiencia con un espectáculo completo fuera del país había sido en Australia, en un show para el club uruguayo que recuerda como “maravilloso e inolvidable”.

Según relató, el impulso también vino del público: recibe mensajes de uruguayos residentes en Argentina y seguidores argentinos que lo conocen por redes sociales. “Es un desafío re lindo hacer un show allá, después de tantas veces haber ido a pasear. Ir a actuar está buenísimo”.

Además del respaldo de Alfonso, Medina destacó otros apoyos: “También se colgó Maxi de la Cruz grabando un video conmigo para difundir. Él lleva años trabajando allá, y Pedro también dio una mano”.

El humorista apuesta a un fin de semana especial por el Día de los Trabajadores: “Ojalá que puedan ir argentinos, uruguayos que viven allá o los que estén de paseo. Es un lindo momento para compartir y reírnos de observaciones cotidianas que hace tantos años hago acá”, concluyó.