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Annasofía Facello presentó a su nuevo novio: es director de cine y estuvo al frente de la serie de Fito Páez

​A través de una romántica foto que los muestra compartiendo un paseo por España, la conductora y actriz blanqueó su noviazgo con un destacado director de producciones audiovisuales.

El País
El País
20/04/2026, 07:04
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Annasofia Facello.
Foto: Captura de Instagram @annasofiafacello

Tras un período de hermetismo sobre su vida privada, Annasofía Facello abrió una ventana a su presente sentimental. La actriz y comunicadora volvió a apostar al amor y decidió compartirlo con sus seguidores. Lo hizo a través de una foto que publicó en Instagram este domingo, donde se la puede ver acompañada por su nueva pareja en San Sebastián.

El caballero en cuestión en nada menos que el director Felipe Gómez Aparicio, una figura de peso en la industria audiovisual. Entre sus trabajos más destacados se encuentra la dirección de la exitosa serie de Netflix El amor después del amor, la biopic de Fito Páez que fue furor en 2023. Actualmente, el director está al frente de Rebolución, una productora con base en Madrid que pisa fuerte en el mercado europeo y latinoamericano.

Según supo TV Show, la pareja se conoció justamente en la capital española, ciudad a la que Annasofía viajó meses atrás para realizar un casting. La foto que oficializó el romance, en tanto, fue tomada en el marco del festival de publicidad de San Sebastián. Hasta allí viajaron juntos, ya que Gómez Aparicio fue uno de los grandes protagonistas del evento al recibir tres galardones por el trabajo de su productora.

Annasofía Facello: de productora en Canal 10 al elenco de la película más vista con Benjamín Vicuña

"Cuando tu director favorito también es tu novio", escribió ella para acompañar la captura, y agregó el emoji de un corazón flechado. Él también compartió la imagen desde su perfil de Instagram y ella le dejó como comentario el emoji de otro corazón.

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Annasofía Facello.
Foto: Bruno Nogueira.

Annasofía por su parte se encuentra dando sus primeros pasos como actriz en producciones de índole internacional. En 2025 integró, por ejemplo, el elenco de la película Corazón Delator junto a Benjamín Vicuña. Paralelamente en la televisión local fue una de las participantes del show musical Tu Cara Me Suena, en el que interpretó a diversas estrellas musicales y resultó subcampeona.

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