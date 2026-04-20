“Fue hace 12 años”: Marcel Keoroglian aclaró un viejo cruce con Coco Echagüe, hoy compañeros en "Desayunos"

Marcel Keoroglian aclaró los términos de una nota publicada el fin de semana en Sábado Show, donde se reflotó un antiguo entredicho con Coco Echagüe. "Fue hace 12 años", dijo este lunes en Desayunos informales", echando por tierra especulaciones que daban cuenta de una supuesta actualidad en el conflicto.

El artículo formó parte de la sección “Cinco cosas que no sabías de…”, un espacio que suele rescatar episodios curiosos del archivo. En ese contexto, se recordó una discusión al aire entre ambos ocurrida hace más de una década, a raíz de un episodio vinculado al Carnaval.

Sin embargo, la publicación generó confusión y en Desayunos informales, el tema fue abordado en tono distendido. Incluso se bromeó con la posibilidad de que la ausencia de Echagüe —actualmente de licencia— estuviera relacionada con aquellas “diferencias”. Fue entonces cuando, a través de su personaje Montelongo, Keoroglian decidió poner en contexto la situación.

“Fue hace 12 años”, insistió el comunicador, subrayando que se trató de un cruce puntual. También bromeó con la foto empleada: "Tenía 25 kilos más", dijo en relación a su cambio físico.

El artículo en cuestión también omitió parte de su trayectoria profesional. En particular, sus más de 20 años en radio, con participación en el programa La pecera, donde despliega varios de sus personajes, y antes en Las cosas en su sitio junto a Ignacio Álvarez.

Así, entre bromas y críticas, Keoroglian cerró el episodio con una aclaración que apunta a separar archivo de actualidad.