Marcel Keoroglian: los excesos que superó, el tenso cruce con Coco Echagüe y su trabajo con Lanata

Se enamoró de la murga con apenas ocho años, a pesar de que en su casa nadie consumía Carnaval. Al tablado lo llevaban las vecinas del barrio Sayago y andaba con el redoblante a cuestas. Así empezó Marcel Keoroglian su coqueteo con Dios Momo, y el frenesí dura hasta hoy.

Primero se arrimó a la murga de niños El Firulete y, años después, junto a gran parte de ese grupo, fundó Contrafarsa. Con ese dream team ganó varios primeros premios en Carnaval y encontró una vidriera excepcional que lo llevó incluso al cine. Actuó en Una noche sin luna y más adelante dirigió el documental 78 revoluciones.

Del séptimo arte —ha dicho— dejaron de convocarlo cuando empezó a hacer televisión a diario. Llegó a la pantalla chica gracias a que Rosario Viñoly lo propuso como imitador de Jorge Lanata para un sketch de El show del mediodía (Teledoce). Aunque no confiaba demasiado en ese rol —él suele definirse como cupletero—, sorprendió a todos y se quedó durante años.

Hoy es considerado uno de los mejores imitadores de Uruguay y su especialidad son los políticos. El expresidente José Mujica es su preferido para personificar.

Marcel es figura de Canal 12: se lo ve cada mañana con su personaje de Montelongo en Desayunos Informales y además integra el equipo de Verdaderos culpables —antes fueron La culpa es de Colón—, junto a Germán Medina, Leo Pacella, Diego Delgrossi y con la conducción de Maxi de la Cruz. El 26 de marzo cumplió 55 años y, por esa razón, repasamos cinco curiosidades poco conocidas de este humorista, actor, cupletero y letrista de Carnaval.

Cometió excesos en su vida

En una entrevista sin filtro y sin casete que concedió a El País TV una década atrás, el talentoso humorista habló sobre su vínculo con el público y el objetivo que lo impulsa a seguir en el arte: “Alegrar a la gente”. En el tramo más picante de la nota se refirió a los excesos que cometió en su vida.

“Me gusta la noche y he probado de todo lo que había para probar, menos alcohol. Pero tuve que ir dejando, porque si seguía así no iba a poder hacer lo que quería: trabajar, crecer y aprender. Hay que optar”, confesó Keoroglian con absoluta sinceridad. De esta manera, sorprendió al hablar sin vueltas sobre una etapa que decidió dejar atrás para poder enfocarse en su carrera.

Trabajó para Jorge Lanata

Recordó en Seré curioso una experiencia con Jorge Lanata que marcó su inicio accidental en la imitación. “En 2003 se me encargó que escribiera junto a la murga Contrafarsa la cortina musical del programa de Lanata, que llegaba a TV Libre”. Eso lo llevó a un primer mano a mano con el periodista argentino: “Ahí lo conozco, porque cuando me pongo a escribir, el loco se ofrece a hacerlo conmigo. Muy buena onda”.

En un viaje en ómnibus grabar unas imágenes en la Peatonal Sarandí, Lanata hablaba sin parar mientras lo maquillaban y sucedió lo inesperado: “Lo empecé a imitar y se cagaba de la risa”, relató. Dos años después, esa anécdota se reflotó, cuando trajeron a Lanata a Canal 12.

En una reunión de producción comentaron que querían hacer un sketch con alguien que lo imitara. Entonces la maquilladora Rosario Viñoly, que había sido testigo de la escena del ómnibus, dijo: ‘Marcel lo imita perfecto’”. Se encerró un mes para escucharlo y prepararlo y le salió bárbaro. Ahí supo que podía imitar.

Dirigió un documental y actuó en cine

En la época de oro de Contrafarsa lo convocaban muchos directores para actuar. Compartió elenco con Daniel Melingo y Roberto Suárez en Una noche sin luna, película dirigida por Germán Tejeira. La situación mutó cuando empezó a hacer televisión a diario. Según analizó, la exposición “bastardea” y se pierde esa cosa ‘de culto’.

“Me llamaban para cosas más raras, más cine, y cuando empecé en TV me dejaron de lado”, dijo a Montevideo Portal. Aun así, mantuvo el vínculo con el audiovisual y con Germán Tejeira. En 2018 dio un paso más y dirigió el documental 78 revoluciones, nacido a partir de 18 discos de Carnaval de 1949. “Cuando ese legado llegó a mis manos, dije: ‘Voy a hacer una película’”, recordó.

Marcel Keoroglian en murga La Gran Muñeca, 2023. Foto: Archivo El País

El cruce con Coco Echagüe al aire

En 2018 una polémica sacudió al Carnaval: Cayó la Cabra criticó a Tenfield y la empresa decidió dejar de hacerles notas. Eso generó un cruce al aire en Desayunos Informales entre Keoroglian y Coco Echagüe, que por entonces también conducía Pasión de Carnaval (VTV). El humorista consideró que la decisión era censura, así como los cambios de horarios; Echagüe dijo que no era la primera vez.

Entonces Marcel le retrucó que tampoco era la primera vez que censuraban: “Metieron la pesada cuando quisieron hacer un sindicato de murgas”. En una nota con El País, el murguista dijo que en los días posteriores el saludo entre ellos “fue más tenso”.

“Los dos comprendimos que no es un problema personal. Tenemos una relación de respeto, admiración y cariño. Fue una lástima lo que pasó. Tendríamos que haber hablado fuera del aire. Yo no me arrepiento de lo que digo, pero sí de tener un roce con un compañero”, se sinceró.

Lo imitó Tabaré Vázquez

No se considera imitador, pero empezó cuando entró a Canal 12 y necesitaban a alguien que pudiera hacerlo. Se tiró al agua y hoy es uno de los mejores. Los políticos son su especialidad y José Mujica está entre sus preferidos: considera que su folclore es fácil de reproducir. No así el expresidente Tabaré Vázquez, que una vez lo imitó a él.

Fue durante un acto donde Keoroglian debía presentar a varios políticos del Frente Amplio e introdujo a Vázquez “al estilo Mujica”. “Cuando subió al escenario dijo al público: ‘Marcel imita a todos, y ahora yo lo voy a imitar a él’. Y empezó a imitarme, con la voz distorsionada y hablando como un murguista. Fue muy simpático”, contó sorprendido a El País.