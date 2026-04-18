De filmar a pulmón a la serie de Coppola: la historia de la uruguaya que se pone en la piel de Fernanda Callejón

Recordar es volver a pasar por el corazón y, para Victoria Natero (35), ese dicho se hizo carne un año atrás, cuando regresó a Espacio Palermo, la sala teatral del Instituto de Actuación de Montevideo (IAM), para encarar un nuevo proyecto.

Fixion -el thriller que explora la intimidad de los vínculos de pareja, el límite difuso entre la realidad y la ficción y la mentira- no solo implicó el desafío de un protagónico, sino también la posibilidad de un reencuentro creativo con dos excompañeros del IAM, en el mismo lugar donde se conocieron 17 años atrás.

El proyecto la volvió a reunir con dos viejos amigos: Agustín Urrutia (director y dramaturgo de Fixion) y Mariel Lazzo. Con ellos dio sus primeros pasos en la actuación y, bajo el ala del colectivo Escándalo Visceral, concretaron el sueño de realizar Olivia, soy vos, la primera serie web rodada en Uruguay, allá por 2009.

Casi dos décadas después de aquella experiencia experimental y hecha a pulmón, se cruzan nuevamente en los mismos roles, aunque esta vez sobre las tablas y no frente a cámara. Urrutia vuelve a ser el director y autor de la pieza y Natero asume de vuelta el protagónico de la historia.

Volver a coincidir -y hacerlo en el mismo lugar donde su vínculo con el arte empezó a escribirse- es, para Natero, un verdadero placer. El proceso de investigación para ahondar en los vínculos y meterse en cuerpo, mente y alma de los personajes se extendió un año y la hizo, de alguna manera, viajar en el tiempo.

“Cada rincón me lleva a ejercicios, intercambios, obras, exámenes. En cada ensayo siempre surgía alguna anécdota de aquella época porque es un lugar lleno de recuerdos”, cuenta Victoria Natero a Sábado Show.

En Fixion se pone en la piel de Bruna, una escritora en crisis con su pareja, y asume incluso el desafío de cantar en escena. Aunque no es cantante, destaca el cuidadoso trabajo del músico Bruno Tognola para acompañar al elenco en ese proceso.

Pero su presente no se limita al teatro. Natero combina su trabajo actoral con la danza -disciplina en la que también se formó y es docente- y suma proyectos en el plano audiovisual. En los últimos años tuvo un papel en Ustedes deciden (Disney+); interpretó a Fernanda Callejón en la segunda temporada de Coppola, el representante (Disney+), y grabó para Barrabrava 2 (Prime Video).

No es todo. También hay que reparar en su faceta empresarial. Hace dos años inauguró el bar y vivero Jungla. Lleva la gastronomía en los genes -sus padres fueron dueños de La Papoñita, un clásico del Centro-, y además tenía ganas de emprender junto a su pareja, el también actor Lucas Barreiro.

“El fondo está lleno de verde, es un pedacito de naturaleza en la ciudad”, describe. A la opción de generar un ingreso extra se sumó la chance de fusionar otras pasiones: su amor por las plantas -que se profundizó en pandemia- y el arte, con propuestas que incluyen música en vivo y teatro.

Sobre "Fixion" Su presente la encuentra interpretando a Bruna en Fixion. La obra, con dramaturgia y dirección de Urrutia, va los sábados y domingos en Espacio Palermo. Las entradas se compran en Redtickets. Comparte varias escenas con Mariel Lazzo, quien encarna a una investigadora privada opuesta a su personaje: contenida y meticulosa frente a una escritora desbordada y emocional. Una vez que Fixion baje, la sala reestrenará Gen Oriental, dirigida por Federico Lynch con coreografía de Ignacio Raymunde, que tiene a Natero junto a otros 25 artistas en escena.

Vocación física

Victoria Natero y Pedro Porciúncula en "Fixion". Foto: Reinaldo Altamirano

El vínculo de Natero con lo artístico empezó a gestarse a través del cuerpo y el movimiento. Todo se remonta a los Juegos Olímpicos de 1996: al ver a las gimnastas en televisión, le dijo a su madre: “Quiero hacer eso”. Poco después comenzó gimnasia artística.

Con los años, esa disciplina la acercó a la danza y terminó dando sus primeros pasos en la academia de Nacho Cardozo, donde hoy es docente.

Fue en una clase de danza donde se cruzó con Rodrigo Garmendia, bailarín y actor, y el bichito del escenario le empezó a picar. Se apuntó a talleres de teatro y, de un día para el otro, decidió que actuar sería su profesión.

El objetivo estaba tan claro que no necesitó test vocacional. “A veces me pregunto en qué momento lo elegí y no lo sé, pero no había otra opción”, dice.

Al terminar el liceo intentó ingresar a la EMAD, pero no quedó. Lejos de desmotivarse, decidió no esperar y ese mismo año comenzó a formarse en el Instituto de Actuación de Montevideo, donde terminó de consolidar su vocación y su identidad artística.

El primer mojón de su carrera llegó en 2011, mientras cursaba el tercer año de la carrera, con Snorkel. Se sumó a la obra -con dramaturgia de Federico Guerra- cuando el proceso ya estaba avanzado, para reemplazar a Estefanía Acosta, que estaba embarazada. Entró sobre la hora, a días del estreno, y terminó quedándose años en una propuesta transgresora que marcó época en la cartelera trasnoche y es recordada como una pieza de culto del teatro nacional.

“Fue todo aprendizaje. Era mi segunda obra y era súper disruptiva y exitosa. El equipo era maravilloso y muy unido. Seguimos trabajando juntos; hicimos Cretinos y Jirafas y gorriones”, repasa.

Para construir el de Fixion y otros roles, parte siempre del texto, pero también de su propia historia y sus emociones. Le sirve observar gestos, formas de caminar e incluso la ropa de otras personas para dar vida a sus personajes.

En el caso de Bruna, además, recurrió a las conversaciones profundas con amigas como material creativo.

Trabajar con Urrutia fue un placer: “Es muy minucioso con el mundo interno de los personajes y te acompaña con preguntas que enriquecen mucho la creación”, afirma.

Victoria Natero en el universo de las plataformas

La actriz Victoria Natero. Foto: Leonardo Maine

Llegó por casting a la película Ustedes deciden, donde interpretó a una cantante pop en una historia de amor con el personaje de Gastón Soffritti, aunque no tuvo escenas de canto.

También dio vida a Fernanda Callejón en Coppola 2. Revisó imágenes, entrevistas y gestos de la versión más joven para replicar estética, forma de hablar y cadencia de la vedette. Esa preparación le permitió quedar seleccionada. “Fue una experiencia buenísima. Un honor compartir escenas con Juan Minujín. Es un genio, súper amable, humilde y un actor increíble”, destaca.

Además, grabó una participación en la segunda temporada de Barrabrava, junto a Alfonso Tort y Miguel Ángel Rodríguez, donde interpretó a una secretaria.

Disfruta esas experiencias y ansía seguir explorando en el universo audiovisual, sin perder de vista el teatro. Desea poder desarrollar personajes con mayor profundidad en pantalla y no dejar de subirse al escenario, ese lugar sagrado donde sigue confirmando que eligió el camino correcto.