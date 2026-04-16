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Premios Platino 2026: victoria para el uruguayo César Troncoso por "El eternauta" y los primeros ganadores

La serie de Netflix se llevó cinco premios en la primera tanda de ganadores que anunció la organización; en cine, "El agente secreto", "Sirat" y "Belén" lideran los anuncios en el palmarés.

El País
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16/04/2026, 14:51
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César Troncoso en "El Eternauta"

Los Premios Platino empezaron a entregar sus primeras estatuillas antes de la ceremonia central del 9 de mayo, y Uruguay ya puede anotar un festejo en la previa: el actor César Troncoso figura entre los primeros galardonados de esta XIII edición.

Estos premios, que reconocen lo mejor del cine y las series iberoamericanas, comenzaron por las categorías esencialmente técnicas —una estrategia que viene ganando terreno en la temporada de premios internacional— y que suelen marcar el pulso de lo que puede pasar en los rubros principales.

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En el apartado cinematográfico se distinguieron áreas clave como actuación de reparto, fotografía, efectos especiales, sonido, música, dirección de arte, montaje, vestuario, maquillaje y peluquería, además del reconocimiento a Cine y Educación en Valores.

Wagner Moura
"El agente secreto" se llevó tres premios Platino. Foto: Archivo.

El reparto de premios dejó un mapa bastante claro: la española Sirat y la brasileña El agente secreto encabezaron con tres estatuillas cada una, mientras que la argentina Belén cosechó dos.

También hubo lugar para otros títulos españoles: Sorda le dio el premio a mejor actor de reparto a Álvaro Cervantes; La cena se impuso en vestuario, y El cautivo ganó en maquillaje y peluquería. Por su parte, El agente secreto dominó en música, dirección de arte y montaje, mientras que Sirat se quedó con fotografía, efectos especiales y sonido. Belén, en tanto, fue reconocida por la actuación de reparto de Camila Plaate y por su aporte a la educación en valores.

En televisión, el panorama fue más concentrado: la serie de Netflix, El eternauta, arrasó con cinco premios, seguida por Anatomía de un instante con cuatro, mientras que Menem se llevó el galardón a mejor maquillaje.

Imagen de la serie "El eternauta".
La serie "El Eternauta" se llevó cinco premios, incluyendo actor de reparto para César Troncoso. Foto: Archivo.
Foto: Marcos Ludevid / Netflix

La serie argentina basada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld con dibujos de Francisco Solano López, se llevó premios a actriz de reparto (Andrea Pietra), actor de reparto (el uruguayo Troncoso), música, montaje y efectos visuales. Por su parte, la serie española basada en la novela de Javier Cercas se impuso en sonido, fotografía, dirección de arte y vestuario.

Lista con los primeros ganadores de la XIII Edición de los Premios Platino

Categorías de cine

- Mejor actor de reparto: Álvaro Cervantes (Sorda).
- Mejor actriz de reparto: Camila Pláate (Belén).
- Mejor dirección de Fotografía: Mauro Herce (Sirat).
- Mejores efectos especiales: Pep Claret (Sirat).
- Mejor dirección de Sonido: Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas (Sirat).
- Mejor música original: Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (El Agente Secreto).
- Mejor dirección de Arte: Thales Junqueira (El Agente Secreto).
- Mejor montaje: Eduardo Serrano y Matheus Farias (El Agente Secreto).
- Premio al Cine y Educación en Valores: Belén.
- Mejor diseño de vestuario: Helena Sanchís (La cena).
- Mejor maquillaje y peluquería: Nacho Díaz y Ana y Belén López-Puigcerver (El cautivo).

Categorías de televisión

- Mejor actriz de reparto: Andrea Pietra (El eternauta).
- Mejor actor de reparto: César Troncoso (El eternauta).
- Mejor música original: Federico Jusid (El eternauta).
- Mejor montaje: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow (El eternauta).
- Mejores efectos especiales: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol (El eternauta).
- Mejor dirección de Arte: Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un instante).
- Mejor dirección de Sonido: Daniel de Zayas (Anatomía de un instante).
- Mejor dirección de Fotografía: Álex Catalán (Anatomía de un instante).
- Mejor diseño de Vestuario: Fernando García (Anatomía de un instante).
- Mejor maquillaje y peluquería: Marcos Cáceres y Dolores Giménez (Menem).

Con base en agencia EFE

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