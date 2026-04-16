Premios Platino 2026: victoria para el uruguayo César Troncoso por "El eternauta" y los primeros ganadores

Los Premios Platino empezaron a entregar sus primeras estatuillas antes de la ceremonia central del 9 de mayo, y Uruguay ya puede anotar un festejo en la previa: el actor César Troncoso figura entre los primeros galardonados de esta XIII edición.

Estos premios, que reconocen lo mejor del cine y las series iberoamericanas, comenzaron por las categorías esencialmente técnicas —una estrategia que viene ganando terreno en la temporada de premios internacional— y que suelen marcar el pulso de lo que puede pasar en los rubros principales.

En el apartado cinematográfico se distinguieron áreas clave como actuación de reparto, fotografía, efectos especiales, sonido, música, dirección de arte, montaje, vestuario, maquillaje y peluquería, además del reconocimiento a Cine y Educación en Valores.

"El agente secreto" se llevó tres premios Platino. Foto: Archivo.

El reparto de premios dejó un mapa bastante claro: la española Sirat y la brasileña El agente secreto encabezaron con tres estatuillas cada una, mientras que la argentina Belén cosechó dos.

También hubo lugar para otros títulos españoles: Sorda le dio el premio a mejor actor de reparto a Álvaro Cervantes; La cena se impuso en vestuario, y El cautivo ganó en maquillaje y peluquería. Por su parte, El agente secreto dominó en música, dirección de arte y montaje, mientras que Sirat se quedó con fotografía, efectos especiales y sonido. Belén, en tanto, fue reconocida por la actuación de reparto de Camila Plaate y por su aporte a la educación en valores.

En televisión, el panorama fue más concentrado: la serie de Netflix, El eternauta, arrasó con cinco premios, seguida por Anatomía de un instante con cuatro, mientras que Menem se llevó el galardón a mejor maquillaje.

La serie "El Eternauta" se llevó cinco premios, incluyendo actor de reparto para César Troncoso. Foto: Archivo. Foto: Marcos Ludevid / Netflix

La serie argentina basada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld con dibujos de Francisco Solano López, se llevó premios a actriz de reparto (Andrea Pietra), actor de reparto (el uruguayo Troncoso), música, montaje y efectos visuales. Por su parte, la serie española basada en la novela de Javier Cercas se impuso en sonido, fotografía, dirección de arte y vestuario.

Lista con los primeros ganadores de la XIII Edición de los Premios Platino

Categorías de cine

- Mejor actor de reparto: Álvaro Cervantes (Sorda).

- Mejor actriz de reparto: Camila Pláate (Belén).

- Mejor dirección de Fotografía: Mauro Herce (Sirat).

- Mejores efectos especiales: Pep Claret (Sirat).

- Mejor dirección de Sonido: Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas (Sirat).

- Mejor música original: Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (El Agente Secreto).

- Mejor dirección de Arte: Thales Junqueira (El Agente Secreto).

- Mejor montaje: Eduardo Serrano y Matheus Farias (El Agente Secreto).

- Premio al Cine y Educación en Valores: Belén.

- Mejor diseño de vestuario: Helena Sanchís (La cena).

- Mejor maquillaje y peluquería: Nacho Díaz y Ana y Belén López-Puigcerver (El cautivo).

Categorías de televisión

- Mejor actriz de reparto: Andrea Pietra (El eternauta).

- Mejor actor de reparto: César Troncoso (El eternauta).

- Mejor música original: Federico Jusid (El eternauta).

- Mejor montaje: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow (El eternauta).

- Mejores efectos especiales: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol (El eternauta).

- Mejor dirección de Arte: Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un instante).

- Mejor dirección de Sonido: Daniel de Zayas (Anatomía de un instante).

- Mejor dirección de Fotografía: Álex Catalán (Anatomía de un instante).

- Mejor diseño de Vestuario: Fernando García (Anatomía de un instante).

- Mejor maquillaje y peluquería: Marcos Cáceres y Dolores Giménez (Menem).

Con base en agencia EFE