Ciudad Vieja: este sábado comienza un ciclo gratuito para redescubrir el barrio con cultura, música y gastronomía

El próximo sábado 18 de abril, la Ciudad Vieja será escenario de una jornada especial que busca invitar a montevideanos y visitantes a recorrer el barrio desde una nueva perspectiva. Museos, centros culturales, librerías, bares y restaurantes se suman a una propuesta que combina actividades culturales, recreativas y gastronómicas, con entrada libre y gratuita.

Impulsada por comerciantes, vecinos y distintos actores vinculados al barrio, y con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, la iniciativa propone una “activación” del casco histórico a través de una programación diversa que pone en valor su identidad y su capacidad de renovación. Este será el comienzo del ciclo “Sábados en Ciudad Vieja”.

La Ciudad Vieja, reconocida por concentrar gran parte del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la capital, será el marco de esta agenda que combina tradición y propuestas contemporáneas.

Una programación diversa

A lo largo de la jornada del 18 de abril se desarrollarán múltiples actividades en distintos puntos del barrio. Entre ellas, se destaca la visita guiada a la exposición Ancestras, a cargo de la artista uruguaya Victoria Guardia, en el espacio cultural de la Embajada de México (25 de Mayo 512), con entrada gratuita.

En paralelo, en la Casona Mauá (Juan Carlos Gómez 1530), habrá una serie de propuestas en la antesala de un nuevo aniversario del estreno de “La Cumparsita”, el 19 de abril de 1917. La programación incluye espectáculos en vivo, demostraciones de tango-danza, talleres, recorridos guiados, actividades literarias y la proyección de la película BECHO, centrada en la figura de Gerardo Matos Rodríguez. Todas las actividades serán de acceso libre.

También participará Puerto Cultural, con cuatro pisos abiertos al público para recorrer y una muestra de los artistas Gil y Vico, tanto en planta baja como en la vereda (Yacaré 1594, esquina Rambla 25 de Agosto).

Recorridos en Ciudad Vieja. Foto: difusión

La propuesta se completa con iniciativas como un DJ set en vinilo en Viti Bar de Vinos (Colón 1543), que además ofrecerá descuentos especiales en vinos y platillos, y una intervención en vivo del artista Daniel Barbeito en Librería Moebius.

Escenario abierto y actividades en la calle

Uno de los focos principales estará en la calle Pérez Castellano, donde emprendedores y comerciantes desplegarán propuestas artísticas y gastronómicas. Allí mismo, en la intersección con Sarandí, se instalará un escenario central que funcionará entre las 11 y las 17 horas, con un espectáculo a cargo de La Pera Cuareim.

La jornada se desarrollará entre las 11 y las 18 horas, principalmente en el entorno de la peatonal Sarandí y Pérez Castellano.

El ciclo continuará los sábados 16 de mayo, 20 de junio y 18 de julio.

Más detalles en el sitio web de la Intendencia de Montevideo.