Máscaras, dulces y té: una merienda al estilo Bridgerton recrea el ritual inglés en Montevideo

Las experiencias gastronómicas temáticas dejaron de ser algo puntual para instalarse como una tendencia. Desde las inspiradas en la época medieval hasta acontecimientos basados en series. Lugares que comparten distintas culturas o ponen foco en el cosplay; la idea ya no pasa solo por los sabores, sino por el contexto: ambientación, estética y una narrativa que acompaña.

En Montevideo, esa lógica también empezó a tomar fuerza con distintos formatos. Un ejemplo es el de Sweetie Boutique Bakery una cafetería que desde hace tiempo explora este tipo de propuestas con distintas temáticas.

Ana y Gimena, las hermanas detrás del emprendimiento, primero probaron con fechas como Halloween, Navidad o Pascuas, y luego con una edición inspirada en Barbie, en el momento en que salió la película y fue el furor rosa. Pero fue a partir de la serie de Netflix Bridgerton que la idea tomó otra dimensión.

La iniciativa surgió en paralelo al momento del estreno de la tercera temporada de la serie. Según cuentan, el concepto dialogaba bien con el espacio y con ciertos elementos que ya tenían incorporados, como la vajilla o el estilo del lugar. La primera edición tuvo buena respuesta y derivó en nuevas fechas, con algunos ajustes sobre la marcha.

Merienda temática Bridgerton. Foto: @sweetiebbakery

Este mes cumplen la décima edición especial del año. La convocatoria, en algunos casos, se completa con anticipación y hay personas preguntando por la fecha antes de que lo hagan público. Cada encuentro reúne a unas 30 personas en promedio, distribuidas en mesas chicas, con una propuesta de merienda tipo buffet.

Más allá de la merienda, la invitación es a sentirse parte del universo de Bridgerton La propuesta toma como referencia el típico “té de las cinco” inglés y ciertos elementos de la serie, aunque con adaptaciones. En el menú conviven opciones más clásicas (como scones o pequeños sándwiches famosos en las meriendas inglesas) con versiones pensadas para el público local.

Merienda temática Bridgerton. Foto: @sweetiebbakery

La ambientación también juega un rol importante. Música asociada a la serie, detalles en la vajilla y algunos elementos decorativos forman parte de la puesta. En la última edición, por ejemplo, sumaron máscaras y abanicos en línea con la nueva temporada.

El público, en algunos casos, también se involucra bastante en lo estético. Si bien no es obligatorio, hay quienes asisten con vestimenta inspirada en la serie o aprovechan el contexto para sumarse a la dinámica de fotos y recreación.

Este tipo de propuestas sigue en crecimiento, porque el público disfrutar de instancias donde la comida es parte de algo más. Las próximas ediciones son el jueves 16 y viernes 17 de abril a partir de las 18 horas.