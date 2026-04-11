Cartelera de teatro en Montevideo: horarios y entradas para ver "Terraplanistas", "Fixión" y "Plantar bandera"

La oferta teatral se renueva este fin de semana en Montevideo con estrenos y reposiciones que amplían las posibilidades del público.

El recambio inició este viernes con el regreso de una versión local de Edipo en Ezeiza, de Pompeyo Audivert, que aquí dirige Micaela Larrocca Di Agosto. La obra va, desde ayer, los viernes de abril a las 20.30 en El Galpón.

También volvió ayer Amor en terapia intensiva, la comedia de parejas que protagonizan Leonardo Franco, Analaura Barreto, Leti Cohen y Seba González, y que dirige Nacho Novo. Se la verá los viernes a las 21.00 en el Teatro El Tinglado (Colonia 2035).

Y hoy hace lo mismo Plantar bandera, una de las puestas más elogiadas de los últimos años y que en 2025 fue reconocida de forma múltiple por el Colectivo de Críticos Independientes. Es una obra de Federico Silva que protagonizan Carla Moscatelli, Néstor Guzzini, Albino Almirón, y aborda los mitos fundacionales del Uruguay en una mezcla de géneros.

Ya se la vio en Sala Lazaroff y desde esta noche estará en Teatro Alianza (Paraguay 1217), los sábados a las 20.30 y domingos a las 19.30.

Director y elenco de "Plantar Bandera". Foto: Estefanía Leal.

Pero además de las reposiciones, dos nuevos títulos estrenan hoy en la ciudad.

Uno es Fixión, un thriller de Agustín Urrutia que explora la infidelidad, la sexualidad y lo no dicho y que ganó una mención en el Premio Onetti 2023. Estará en Espacio Palermo (Isla de Flores 1631), los sábados a las 21.00 y los domingos a las 20.00, y la protagonizan Victoria Natero, Mariel Lazzo y Pedro Porciúncula.

"Fixión", una obra de Agustín Urrutia. Foto: Creatio

Y el otro es Terraplanistas, lo nuevo de Santiago Sanguinetti, que se presenta como “un musical político” y protagonizan Pierino Zorzini, Claudio Lachowicz, Camila Cayota, Rodrigo Tomé y Soledad Lacassy. Irá desde hoy en El Galpón, los sábados a las 21.00 y domingos a las 19.30.

Todas tienen entradas en venta en Redtickets.