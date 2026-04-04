Fue la gran ganadora del teatro local en 2025 y ahora vuelve a escena: "Plantar bandera" llegará a la Alianza

Plantar bandera, una de las obras más elogiadas y reconocidas del teatro nacional reciente, prepara su regreso. Tras estrenarse en 2024 en la Sala Lazaroff, el texto escrito y dirigido por Federico Silva tendrá ahora un nuevo capítulo en el Teatro Alianza.

Su reestreno será el sábado 11 de abril a las 21.00, y desde entonces Plantar bandera tendrá funciones en Paraguay 1217, los sábados a las 20.30 y los domingos a las 19.30, hasta el 3 de mayo, según se anuncia. Las entradas están en venta en Redtickets a $ 700, o dos por $ 1.300.

Protagonizada por Néstor Guzzini, Carla Moscatelli y Albino Almirón, la obra aborda, en 60 minutos, los mitos fundacionales del Uruguay. Lo hace mediante los personajes de Arrumaco, Mamá y El Campesino, quienes conforman un grupo de artistas que viaja de pueblo en pueblo y con mucha austeridad. La historia es una tragicomedia que va mezclando elementos circenses, carnavaleros y propiamente teatrales, en un entramado que permite reflexionar sobre la identidad.

Producida gracias al Programa de Residencia Artística de la Lazaroff, que funciona en el Intercambiador Belloni, Plantar bandera ha recibido el reconocimiento del público y de varios frentes.

El texto ganó el Primer Premio en la categoría Dramaturgia en el Concurso Literario Juan Carlos Onetti 2024, destacándose entre las 572 obras presentadas. Luego, la obra fue galardonada por el Colectivo de Críticos Independientes, que en diciembre del año pasado le dio múltiples premios Podestá: a mejor espectáculo, dirección, elenco, texto de autor nacional, actuación para Guzzini y música original, que está a cargo de Albino Almirón.

A eso se le suma que acaba de ser integrada al catálogo REDELAE, una plataforma de difusión para el teatro latinoamericano contemporáneo.