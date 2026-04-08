"Orgullo para nuestra institución": el inesperado homenaje de un club de fútbol a Jorge Denevi a los 82 años

A los 82 años, cuando ya no queda nada por demostrar, Jorge Denevi recibió un reconocimiento inesperado, tanto por su carrera como por su rol de hincha. Lejos de los escenarios y los premios tradicionales, fue el fútbol, más precisamente Racing Club de Montevideo, el que decidió homenajearlo con una placa que celebra tanto su trayectoria como su vínculo afectivo con el club fundado el 6 de abril de 1919.

No es que a Denevi le falten distinciones. A lo largo de medio siglo de carrera, como actor y director de teatro y televisión ha sido reconocido en los premios Florencio, los Iris —cuando los entregaba Sábado Show— y en 2024 fue declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo. Pero este gesto tiene otro peso: el de la pertenencia al club de sus amores.

La foto de Denevi, de 82 años, con el reconocimiento, fue publicada en las redes sociales del club, acompañada de un mensaje que cruza dos pasiones uruguayas: el arte y el fútbol.

"Nacimos como un club de barrio, con la ilusión de muchachos que amaban el fútbol. Esto trascendió en el tiempo y la pasión que llega a todas partes. En esta ocasión a la cultura, compartiendo arte, fútbol, teatro y pelota", se lee en la placa.

"Uno de los mejores ejemplos es el de Jorge Denevi, de los más grandes de nuestro teatro y la TV, un orgullo para nuestra institución", continúa.

No es una exageración. Con una carrera que atraviesa varias décadas, Denevi es una figura central de la escena uruguaya. Actor, director y referente, su nombre está ligado a algunos de los proyectos más importantes del teatro nacional, así como a ciclos televisivos que marcaron época. También participó en el Carnaval junto a Contrafarsa y Araca la Cana, trabajó para la Comedia Nacional y, ya grande, se dio el gusto de debutar en el cine.

Como cierre, el mensaje del club agrega: "Racing Club de Montevideo te dice mil veces gracias por ser parte de nosotros. Hacemos escuela", junto a la fecha: abril de 2026.

Varios hinchas comentaron la publicación, recordando también la presencia de "el flaco" en la tribuna alentando al club, como también a su padre, tío e hija.